4-0. 'Hat-trick' de Luis Suárez en la victoria del Sporting

En el 34', 60' y 61' marcó el colombiano: el primero llegó con un remate de cabeza tras un primer cabezazo de João Simões, el segundo fue otro cabezazo tras un saque de esquina lanzado por Trincão, quien también participó en el tercero del cafetero, que remató una parada del portero del Rio Ave al internacional portugués.

Tras este 'hat-trick', Suárez cierra el 2025 en lo más alto de la lista de goleadores de la Liga de Portugal, empatado con 14 tantos con el griego Vangelis Pavlidis, del Benfica.

Pero el protagonismo de Suárez no acabó ahí, ya que Maxi Araújo anotó un tanto en el minuto 53 tras una asistencia del colombiano.

Con este gol, el 'charrúa' alarga su racha goleadora, y este es el cuarto en las últimas tres jornadas.

Por su parte, el Rio Ave salió al campo con la ausencia por sanción de su figura, el brasileño Clayton, actualmente tercer máximo goleador de la competición con 10 goles, y no tuvo oportunidad frente al festín de goles de los de Rui Borges.

Los 'leones' se mantienen, con este triunfo, en segunda posición en la clasificación lusa con 41 puntos, a dos del líder, el Oporto, quien disputará este lunes su partido correspondiente a la 16ª jornada de la competición. En tercera posición, el Benfica se distancia cada vez más, con 36 puntos.