Jordi Cruyff, a un paso de ser director técnico del Ajax

"El Ajax y Jordi Cruyff han llegado a un acuerdo verbal sobre el puesto de director técnico. El proceso para llegar a un nombramiento definitivo está en su fase final aunque todavía quedan algunos pasos por dar. El objetivo del Ajax es que Jordi Cruyff pueda incorporarse al puesto a principio de febrero del 2026", anunció el Ajax en su página web.

Jordi Cruyff ocupará el lugar de Alex Kroes tras la reunión mantenida en Barcelona este fin de semana en la que se alcanzó el principio de acuerdo.

De 51 años, nacido en Amsterdam, Jordi Cruyff fue jugador del Barcelona y el Manchester United, además de Alavés, Celta y Espanyol, entre otros, en distintas épocas, y como técnico dirigió al Maccabi Tel Aviv y luego a dos clubes de China, el Chongqing y el Shenzhen.

Asumirá primero el cargo de director deportivo y después, tras la aprobación en la Junta General Extraordinaria de Accionistas del Ajax, será el máximo responsable del fútbol y director estatutario con plenos poderes, según informó el club.

