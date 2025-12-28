Jordi Cruyff está para regresar a casa y liderar el proyecto del Ajax

El objetivo de la entidad de Ámsterdam es que el profesional de 51 años inicie sus funciones operativas a partir de los primeros días de febrero de la temporada 2026. Este pacto se selló tras una reunión clave mantenida en Barcelona durante el último fin de semana, donde se definieron los términos para que reemplace a Alex Kroes.

Jordi Cruyff cuenta con un extenso recorrido en el fútbol de élite, habiendo vestido camisetas de prestigio mundial como las del FC Barcelona y el Manchester United. En su faceta como estratega y gestor, sumó experiencia dirigiendo al Maccabi Tel Aviv y liderando proyectos deportivos en clubes de la Superliga de China recientemente.

Según los planes del club, Cruyff asumirá inicialmente el cargo de director deportivo para gestionar la plantilla y la planificación de los próximos mercados de pases. Más adelante, tras la ratificación obligatoria de la Junta General de Accionistas, será nombrado director estatutario con plenos poderes sobre toda la estructura futbolística.

Esta incorporación supone un movimiento estratégico para el Ajax, que busca recuperar su identidad competitiva de la mano de un apellido intrínsecamente ligado a su historia. La llegada de Jordi genera una gran expectativa entre los aficionados neerlandeses, quienes ven en su figura el liderazgo necesario para encabezar este nuevo ciclo.