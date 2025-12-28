Lautaro Martínez sostiene el liderato del Inter en Bérgamo

La victoria era una obligación para el equipo de Christian Chivu, que debía responder al contundente triunfo previo del Milan ante el Verona para no ceder terreno. El desafío no era sencillo, pues el Atalanta llegaba en un gran estado de forma y ofreció una resistencia feroz en un estadio que siempre resulta complicado visitar.

Durante la primera mitad, el conjunto neroazzurro dominó la posesión con el tridente conformado por Hakan Calhanoglu, Nicolo Barella y el polaco Piotr Zielinski. Pese al control del juego, al Inter le faltó profundidad y claridad en los metros finales, llegando incluso a sufrir la anulación de un gol de Marcus Thuram mediante el VAR.

En el complemento, la dinámica del encuentro se volvió más intensa y el Atalanta logró inquietar con un tanto de De Ketelaere, también invalidado por posición adelantada. El partido se rompió cumplida la hora de juego, momento en el que Chivu decidió dar entrada al canterano Esposito para buscar mayor peso físico dentro del área rival.

La apuesta táctica dio frutos inmediatos cuando Esposito recuperó un balón tras un error de la defensa local y asistió rápidamente a Lautaro para el gol definitivo. El argentino no perdonó frente al guardameta Carnesecchi, desatando el festejo de la afición interista que veía cómo su equipo recuperaba el mando en la tabla italiana.

En los instantes finales, el Atalanta buscó el empate con desesperación y tuvo una chance clarísima en los pies de Samardzic, quien falló debajo de la portería. El Inter resistió los embates finales para asegurar tres puntos vitales, consolidando la jerarquía de su goleador estrella en una temporada donde cada punto es decisivo.

Ficha técnica:

Atalanta (0): Carnesecchi; Zappacosta (Musah, min. 46), Djimsiti, Hien, Kolasinac (Samardzic, min. 75), Zalewski (Bernasconi, min. 65); De Roon, Ederson; De Ketelaere, Pasalic (Sulemana, min. 58) y Scamacca.

Inter (1): Sommer; Luis Henrique, Bisseck, Akanji, Bastoni, Dimarco (Carlos Augusto, min. 76); Barella (Mkhitaryan, min. 76), Calhanoglu, Zielinski (Frattesi, min. 84); Thuram (Esposito, min. 65) y Lautaro Martínez (Diouf, min. 83).

Goles: 0-1, min. 65: Lautaro Martínez.

Árbitro: Federico La Penna. Mostró cartulina amarilla a Kolasinac (min. 19) y a Sulemana (min. 80) por parte del Atalanta; y a Bastoni (min. 77) por parte del Inter.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoséptima jornada de la Serie A italiana, disputado en el Gewiss Stadium (Bérgamo) ante cerca de 20.000 espectadores.

Fuente: EFE