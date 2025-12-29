Yuste prevé un derbi "de mucha carga emocional", pero "de la máxima concordia posible"

Yuste ha coincidido con el consejero delegado del Espanyol, Rafa Marañón -"lo estaba hablando ahora con él, que somos amigos desde hace años- en la 'Gala Estrelles', donde la Federación Catalana de Fútbol premia a los mejores del año. Y ha dejado claro que no está preocupado por una rivalidad que considera que "afortunadamente cada vez va a menos".

Y eso, pese a que para el derbi en el RCDE Stadium del próximo 3 de enero, el Espanyol ha decidido poner redes en los dos goles y evitar así que los aficionados periquitos lancen objetos al exportero blanquiazul Joan García por haber fichado por el máximo rival ciudadano.

"Estoy convencido de que el sentido común de ambas aficiones prevendrá que ocurra alguna cosa que pueda llevar a disgusto. Tanto el Barça como el Espanyol buscamos gente joven formada en la cantera que representan a chicos y chicas muy jóvenes y deben transmitirles educación", ha afirmado Yuste.

Por eso, el dirigente de la entidad azulgrana confía en que "el espectáculo esté en el césped" en un derbi que prevé emocionante: "El Espanyol llega en un gran momento, nosotros somos líderes, y estoy convencido de que será un partido muy atractivo".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Precisamente el Barcelona fue el gran protagonista de una gala en la que Lamine Yamal y Aitana Bonmatí recibieron el premio al Mejor Jugador y Mejor Jugadora de 2025, Alexia Putellas el de Máxima Goleadora, y Pau Cubarsí y Clara Serrajordi, los de Mejor Joven.

El Espanyol también estuvo representado en los galardones, ya que Javi Puado fue distinguido como Máximo goleador. El premio al Mejor Entrenador fue para el seleccionador de Portugal, Robert Martínez, y el entrenador del Girona, Míchel Sánchez, fue reconocido por su implicación en la lengua catalana.