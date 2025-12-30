1-1. El Manchester United, ni contra el colista

Volvió a las andadas el cuadro red que dio sensación de tomar aire en la pasada fecha, cuando se reencontró con el triunfo y venció al Newcastle para acercarse a los puestos europeos de la Premier. La última jornada de la primera vuelta supuso un fin de año que resumió lo que ha sido el 2025 para el conjunto de Rubén Amorim: decepcionante.

Otra vez se mostró incapaz. Pero ahora ante un rival menor, hundido, el peor de la Premier que llegó a Manchester sin triunfo alguno, con solo dos puntos, de dos empate en dieciocho partidos. Con la permanencia a años luz y resignado al descenso.

Aún así tuteó al United animado por el mal momento palpable del cuadro local, incapaz de hacer frente al compromiso y que terminó en manos del Wolverhampton, que se creció y buscó su primer triunfo de la temporada. Una alegría de final de año. Lo tuvo cerca.

Porque tanto el meta local, Senne Lammens como Jose Sa, de los Wolves, evitaron que uno u otro ganara. Nadie lo mereció. Ya el Wolverhampton había dado señales de respuestas ofensivas antes de que el United tomara aire a la media hora, cuando se adleantó en el marcador. En un robo de balón en el centro del campo de Ayden Heaven que llevó el balón tras un rechace a Joshua Zikzee que tiró, desvió Yason Mosquera, descolocó a su portero y entró.

Eso no sosegó al Manchester United a pesar de que tuvo opción de anotar por medio de Benjamin Sesko que ha ganado protagonismo por las bajas y que en un saque de esquina remató de cabeza al poste, con Jose Sa superado.

Pero el Wolverhampton empezó a amenazar. La fragilidad defensiva de uno y otro era evidente y los porteros tuvieron que ganar protagonismo. Después de una rápida transición, tuvo una buena opción de cabeza Toluwalase Emmanuel Arokodare 'Tolu' que tiró fuera por poco.

Después, el nigeriano asistió a Matheus Mane que pudo igualar pero el meta Senne Lammens hizo una parada prodigiosa con el pie.

Fueron avisos del empate que llegó al borde del intermedio. En un saque de esquina que despejó, mal, hacia atrás, Zirkzee y que llegó al checo Ladislav Krejci, en el área. De cabeza cambió la dirección, acertado, y marcó. Fue el empate.

El partido se volvió loco. Sin orden. Cualquiera pudo ganar. En la segunda parte, casi se marca en su propia puerta el wolverhampton en una falta de entendimiento de Mosquera con el meta que respondió a tiempo y sacó el balón sobre la línea.

Luego apareció Lammens para evitar el nuevo tanto de Ladislav Krejci, desde atrás, a bocajarro, y desbataró luego la llegada de Yerson Mosquera. Jhon Arias también acercó el triunfo al Wolverhampton pero su disparo rozó el palo.

1 - Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Ayden Heaven (Leny Yoro, m.75), Lisandro Martínez; Luke Shaw; Casemiro, Manuel Ugarte (Bendito Mantato, m.75); Patrick Dorgu, Joshua Zirkzee (Jack Fletcher, m.47), Matheus Cunha; y Benjamin Sesko.

1 - Wolverhampton: Jose Sa; Matt Doherty, Yerson Mosquera, Ladislav Krejci; Jackson Tchatchoua, Jhon Arias (David Moller Wolfe,m.95), Joao Gomes, Hugo Bueno; Mateus Mane,Hwang Hee-Chan (Fer López, m.88) y Tolu Arokodare (Jorgen Larsen, m.65).

Goles:1-0, m.27: Joshua Zirkzee; 1-1, m.45: Ladislav Kejci

Árbitro: Thomas Bramall. Mostró tarjeta amarilla a Jackson Tchatchoua y a Larsen, del Wolverhampton

Incidencias: encuentro de la decimonovena jornada de la Premier League disputado en el estadio Old Trafford de Manchester.