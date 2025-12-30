El futbolista más veterano del mundo firma un nuevo contrato

“Mi pasión por el fútbol no ha cambiado, independientemente de la edad que tenga”, aseguró el goleador en un comunicado oficial. Apodado “King Kazu”, el atacante cumplirá 59 años el próximo febrero tras haber militado recientemente en el Atlético Suzuka. Su capacidad de mantenerse competitivo desafía todas las convenciones físicas de los deportistas de alto rendimiento.

Miura inició su carrera profesional en 1986 defendiendo la camiseta del Santos en Brasil, antes de recorrer múltiples ligas internacionales. A lo largo de cuatro décadas, ha jugado en clubes de Italia, Croacia, Australia y tuvo un paso reciente por Portugal. Su figura fue clave para popularizar la J-League en 1993, año de la profesionalización en su país.

Con la selección de Japón, el delantero dejó una huella imborrable al marcar 55 goles en 89 partidos oficiales disputados. Su debut con los “Samuráis Azules” ocurrió en 1990, convirtiéndose rápidamente en uno de los referentes históricos de Asia. Ahora, buscará seguir ampliando sus récords de longevidad en esta nueva aventura deportiva en el ascenso.

Fuente: AFP

