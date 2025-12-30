Infantino y Wenger proponen que el fuera de juego sea solo por cuerpo completo

La propuesta actual plantea que el atacante deba estar completamente adelantado respecto al defensor para que se sancione la infracción. De este modo, ya no se cobrarían posiciones prohibidas por apenas un brazo, un hombro o una pierna adelantada. Esta modificación técnica otorgaría una ventaja sustancial a los delanteros en cada fase de ataque.

El proyecto ya superó diversas fases de prueba en torneos juveniles con resultados que despertaron el interés oficial. Ahora, la IFAB deberá discutir y aprobar esta medida en su próxima reunión anual programada para finales de enero. Tras ese encuentro en Londres, la FIFA tendrá la palabra final para validar su implementación global.

Aunque el Mundial 2026 parece una fecha cercana, algunos medios deportivos sugieren que la norma podría debutar en la próxima temporada. La intención es que el cambio simplifique el trabajo arbitral y aumente significativamente el promedio de goles. El fútbol internacional aguarda ahora la decisión definitiva de los organismos encargados de las reglas.

Fuente: AFP

