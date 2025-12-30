Fútbol Internacional
Infantino y Wenger proponen que el fuera de juego sea solo por cuerpo completo

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino sugirió recientemente una evolución histórica en la normativa del fuera de juego durante la World Sports Summit. El titular del ente regulador del fútbol busca, junto al francés Arsène Wenger, potenciar un fútbol mucho más ofensivo y atractivo. El objetivo central de esta reforma es reducir las interrupciones del VAR y beneficiar directamente al espectáculo visual.

La propuesta actual plantea que el atacante deba estar completamente adelantado respecto al defensor para que se sancione la infracción. De este modo, ya no se cobrarían posiciones prohibidas por apenas un brazo, un hombro o una pierna adelantada. Esta modificación técnica otorgaría una ventaja sustancial a los delanteros en cada fase de ataque.

El proyecto ya superó diversas fases de prueba en torneos juveniles con resultados que despertaron el interés oficial. Ahora, la IFAB deberá discutir y aprobar esta medida en su próxima reunión anual programada para finales de enero. Tras ese encuentro en Londres, la FIFA tendrá la palabra final para validar su implementación global.

Aunque el Mundial 2026 parece una fecha cercana, algunos medios deportivos sugieren que la norma podría debutar en la próxima temporada. La intención es que el cambio simplifique el trabajo arbitral y aumente significativamente el promedio de goles. El fútbol internacional aguarda ahora la decisión definitiva de los organismos encargados de las reglas.

