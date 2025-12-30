El “Muñeco” Gallardo ensaya una nueva función para Matías Galarza

El cuerpo técnico fundamenta esta apuesta en el despliegue físico y la dinámica que el jugador de la selección paraguaya aporta en cada entrenamiento. Aunque su posición natural es la de mediocampista interno, el “Muñeco” lo imagina como una opción transitoria por la banda izquierda. La intención es aprovechar su versatilidad táctica para solucionar un déficit puntual que hoy presenta el plantel profesional.

Desde su arribo a River Plate en julio pasado, el volante guaraní disputó un total de 14 compromisos oficiales. Fue titular en seis ocasiones, sumando 780 minutos en cancha ante rivales como San Lorenzo de Almagro, Independiente de Avellaneda y Libertad, este último en el marco de los octavos de final de Copa Libertadores. Hasta el momento no registra goles ni asistencias, pero se ha consolidado como una pieza de recambio constante.

El nacido en la capital paraguaya, tiene un vínculo contractual extenso con la institución de Núñez, el cual finaliza recién en diciembre de 2029. Pese al sondeo formal de Vélez Sarsfield, su representante Reguis Marques confirmó que el jugador desea seguir en el club, asegurando que el futbolista prioriza su permanencia en el Más Grande para pelear un lugar en el esquema del “Muñeco” Gallardo.