Hürzeler elogia la rápida adaptación de Diego Gómez en el Brighton

En una conferencia de prensa, en director técnico de las “gaviotas” subrayó la importancia que viene teniendo la llegada del surgido en la cantera de Libertad para el plantel. Según el entrenador, el paraguayo se adaptó “muy rápido” a la exigencia de la Premier League y comienza a ofrecer respuestas en aspectos que el equipo necesitaba reforzar.

“Estamos felices de tenerlo acá. Creo que se adaptó muy rápido a la Premier League, nos aporta cosas que nos faltaban, como presencia física, como esa capacidad de saber sufrir cuando el partido lo requiera, también creo que tiene gol, tiene una definición increíble”, señaló no solo valorando la capacidad física del mediocampista, sino también su mentalidad competitiva y su influencia.

Hürzeler también hizo hincapié en la faceta ofensiva del oriundo de la compañía de Mburica Reta, del distrito de San Juan Bautista, Misiones, especialmente en su capacidad para llegar al gol. Si bien ya comienza a convertir, el entrenador considera que el jugador todavía puede explotar mejor esta virtud si se posiciona con mayor frecuencia en zonas de definición. “Me parece que a veces puede aprovechar esa faceta de una manera más efectiva, entendiendo que debe tener más presencia en el área rival para generar esas ocasiones”, explicó.

Para ilustrar esta idea, el alemán recordó una acción concreta: el gol que Diego Gómez marcó frente al Arsenal. En ese caso, su ubicación dentro del área resultó determinante. “Por ejemplo, en el gol que le marcó al Arsenal, estaba ahí en el área, en esos momentos necesitas a alguien que mantenga la calma para que la pelota le llegue, pero si no estás ahí no tienes ninguna chance de anotar”, agregó, Hürzeler dejando en claro que ve en el paraguayo un mediocampista con olfato goleador, siempre que mantenga la constancia en sus llegadas al área rival.

Pese al nivel mostrado hasta ahora, el técnico insistió en que el crecimiento del jugador de la selecció paraguaya está lejos de haber alcanzado su techo, remarcando que el futbolista guaraní aún tiene aspectos por pulir, tanto dentro como fuera del campo, en el contexto del fútbol inglés. “Todavía tiene cosas que mejorar, pero se está adaptando e integrando bien, está aprendiendo inglés muy rápido, así que estamos encantados de que esté con nosotros”, enfatizó.