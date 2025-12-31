El argentino Jorge Célico construirá a Deportivo Cuenca pensando en la Sudamericana 2026

"Podemos adquirir el modelo de juego que el entrenador quiere sobre el equipo o que quiere que en el equipo funcione, pero eso se construye jugando y vamos a darle forma pensando en la Copa Sudamericana", precisó durante una rueda de prensa.

Añadió que están tratando de "armar de nuevo un plantel que pueda ser competitivo" y que no han "parado de trabajar para buscar los mejores exponentes en el equipo".

Célico afirmó que conoce sobre la crisis económica que afecta a varios clubes locales, entre ellos el Cuenca, pero mostró optimismo de cara a la nueva temporada. "Va a ser un gran año, no solo en lo deportivo sino en lo estructural".

El técnico de 61 años, excampeón del Sudamericano Sub-20 con Ecuador en Chile 2019, llegó al club en reemplazo de su compatriota Norberto Araujo, con el que el equipo accedió a la próxima Sudamericana.

Indicó que los trabajos de pretemporada comenzarán el próximo 12 de enero y que espera con ansias la mayor cantidad de partidos amistosos previo al arranque de la fase local del torneo sudamericano contra el Libertad, el próximo 4 de marzo.

El exentrenador de El Nacional, Universidad Católica, Barcelona, Emelec, entre otros, prometió a los fanáticos cuencanos "un trabajo consciente, dedicado y honesto" en procura del cupo a la fase de grupos de la Sudamericana 2026.