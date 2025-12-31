El Rayo Vallecano cierra un año mágico ilusionado con Europa

El club madrileño puso fin el pasado 29 de mayo al año del centenario, una conmemoración que celebró más la afición con diferentes eventos repartidos a lo largo de todos los meses que la directiva, que fue foco de las críticas de la hinchada franjirroja por el poco compromiso mostrado con tal efeméride.

A nivel deportivo 2025 ha sido excepcional. El equipo finalizó octavo, consiguió una permanencia muy holgada y logró la clasificación para la Liga Conferencia, competición en la que sigue vivo y clasificado de forma directa a octavos de final tras quedar quinto en la fase liga con un balance de cuatro victorias, un empate y una derrota.

En la Liga española el equipo madrileño no atraviesa su mejor momento tras encadenar siete jornadas sin ganar, con solo un gol a favor en este tramo, algo que, debido al buen inicio protagonizado, le mantiene fuera del descenso, a tres puntos de la zona de peligro.

Aún así no hay preocupación dentro del vestuario porque la confianza en la plantilla es máxima y, sobre todo, en el trabajo de Iñigo Pérez, un entrenador que ha seguido la estela de Andoni Iraola y que por méritos propios ya ha entrado en la historia del Rayo. Además, su personalidad ha encajado perfectamente con los valores que transmite la afición y que están arraigados en el barrio, con el que se ha mimetizado desde el inicio.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El buen año deportivo del Rayo también ha traído premios individuales como el de Jorge de Frutos, que ha entrado en las últimas tres convocatorias del seleccionador español, Luis de la Fuente, en una temporada clave para el Mundial 2026.

Lo que no ha cambiado nada es la relación entre el presidente, Raúl Martín Presa, y la afición, con cruces de acusaciones constantes por la gestión que el mandatario hace del club. Uno de los puntos más espinosos es el del estadio, al que la propiedad quiere dar una nueva ubicación a corto plazo en Puente de Vallecas.

El año 2026 supondrá un nuevo capítulo en esta relación, cada vez más desgastada y con menos visos de solucionarse. Lo que mantiene unidos a todos es la ilusión por ver al primer equipo en Europa y en Primera División la próxima temporada, verdadero objetivo del club.