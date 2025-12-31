Gustavo Alfaro, segundo “mejor DT del continente” por detrás de Filipe Luis

Gustavo Alfaro consolidó su prestigio internacional al obtener el segundo lugar en la votación, logrando el 8,7% de los sufragios totales de los especialistas. El técnico de la selección de Paraguay fue reconocido principalmente por su gestión al frente de la Albirroja, a la cual guio hacia la clasificación al Mundial 2026. Su capacidad para revitalizar al conjunto guaraní le permitió sumar 23 votos, superando a otros técnicos de gran trayectoria.

El tercer escalón de la distinción fue para Gustavo Costas, quien cosechó el 5,7% de las preferencias tras su destacada labor con Racing de Avellaneda. Costas lideró a la Academia en la conquista de la Recopa Sudamericana y mantuvo el protagonismo en las semifinales de la Copa Libertadores. La paridad entre los entrenadores argentinos resalta la vigencia de dicha escuela táctica en las competiciones más exigentes de la región.

Filipe Luis, el ganador del galardón, arrasó con el 72% de los apoyos tras recolectar 191 votos de los 264 posibles durante la compulsa anual. Su meteórico ascenso en el Flamengo incluyó la obtención de la Copa Libertadores, el Brasileirao, el Campeonato Carioca y la Supercopa de Brasil. El joven entrenador logró una adaptación inmediata al fútbol profesional, cerrando un año de éxitos locales e internacionales para el club brasileño.

Así quedaron las votaciones finales

Fuente: Diario El País de Uruguay

