Braian Ojeda es nuevo jugador del Orlando City de la MLS

A sus 25 años, el futbolista guaraní aterriza en Florida tras haber acumulado una notable experiencia con la camiseta del RSL. Durante su estadía en Utah, el jugador surgido en Olimpia participó en un total de 123 encuentros oficiales desde su desembarco en la temporada 2022. Su regularidad lo convirtió en uno de los volantes centrales más rendidores del campeonato norteamericano.

La trayectoria del oriundo de la ciudad de San Lorenzo incluye una formación en las divisiones inferiores de Olimpia, con el que se estrenó en el profesionalismo. Posteriormente, el mediocampista sumó roce internacional en equipos como Defensa y Justicia de Argentina y el Nottingham Forest, en la segunda división de Inglaterra, hasta llegar a Real Salt Lake. Este bagaje europeo y sudamericano le permite aportar una visión de juego integral a la Major League Soccer.

Además de su labor en clubes, Ojeda es una pieza recurrente en las convocatorias de la selección que comanda el argentino Gustavo Alfaro. Con 14 partidos internacionales defendiendo a la Albirroja, el volante destaca por su capacidad de presión y una salida limpia de balón. En la última temporada estuvo presente en 36 encuentros, distribuidos en MLS (31), Leagues Cup (3) y Liga de Campeones de la Concacaf (2), entre los que marcó cinco anotaciones.