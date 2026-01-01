Con un imperial Omar Alderete, el Sunderland detiene la marcha del “City”

El defensor paraguayo Omar Alderete emergió como una de las figuras indiscutibles del compromiso, liderando con jerarquía la resistencia frente a los ataques “ciudadanos”. Su desempeño alcanzó niveles fenomenales durante los últimos veinte minutos, tramo en el que el City volcó toda su ofensiva al área rival. Junto a su compañero de zaga, el fránces Nordi Mukiele y al portero neerlandés Robin Roefs, el surgido de la cantera de Cerro Porteño, conformó un muro infranqueable que desesperó a los potentes delanteros visitantes.

Para el Manchester City, el empate representó un duro frenazo tras haber encadenado seis victorias consecutivas en la competición inglesa. El equipo de Pep Guardiola lució gris y carente de ideas colectivas, viéndose reducido por la intensidad física del planteamiento local. Con este punto, los “Citizens” cierran la primera vuelta a cuatro unidades del liderato, actualmente en manos de un Arsenal que no cede terreno.

Erling Haaland y Cherki pasaron prácticamente desapercibidos durante gran parte del encuentro, anulados por el impecable despliegue táctico de la última línea del Sunderland. La nota destacada para la visita fue el retorno de Rodri, quien ingresó en la segunda mitad para suplir al lesionado Nico González. A pesar de los nombres estelares en cancha, el “City” no pudo capitalizar su dominio y se estrelló contra el repliegue del equipo anfitrión.

El primer tiempo resultó equilibrado, con un Sunderland que no solo defendió, sino que provocó pérdidas constantes mediante una presión asfixiante celebrada por su grada. El arquero local, Roefs, fue determinante al tapar un remate directo a Haaland en el minuto 37, en la que fue la única opción clara de los ciudadanos. Por su parte, el portero visitante Donnarumma también debió emplearse a fondo para detener los intentos de Brobbey y Mayenda.

En el complemento, la urgencia obligó al City a lanzar una ofensiva total mediante la posesión y el desequilibrio del ingresado Jeremy Doku. La fortuna estuvo del lado del anfitrión cuando un poste salvador evitó el gol de Gvardiol tras un remate casi inverosímil en el área. El pitazo final selló el empate con marcador en blanco, que deja al Sunderland con el orgullo intacto y al City con una reflexión pendiente, de cómo podría arrebatarle el liderato a los “gunners”.

Ficha técnica del partido:

Sunderland (0): Roefs; Hume, Mukiele, Alderete, Cirkin; Xhaka, Geertruida; Mayenda, Le Fee, Adingra (Mundle, minuto 72); Brobbey (Isidor, minuto 58).

Manchester City (0): Donnarumma; Nunes, Rúben Dias, Aké, O’Reilly (Gvardiol, minuto 58); Nico González (Rodri, minuto 46); Savinho (Doku, minuto 52), Bernardo Silva (Reijners, minuto 85), Foden; Cherki; Haaland.

Árbitro: Jarred Gillett. Amonestó con tarjeta amarilla al jugador del Sunderland Adingra (minuto 45+5) y al del City Aké (minuto 77).

Incidencias: Partido correspondiente a la decimonovena jornada de la Premier League inglesa, disputado en el Stadium of Light (Estadio de la Luz) ante unos 48.000 espectadores.

