Claudia Pina, mejor goledora internacional en 2025

Según anunció este jueves la IFFHS, Pina ocupa la primera plaza con los 18 tantos que consiguió entre los encuentros con la selección española (7) y en los partidos internacionales del Barcelona (11).

Pina precede en la clasificación a la inglesa Alessia Russo, delantera del Arsenal, que acumuló 14, y a su compañera Alexia Putellas (13), mientras que la polaca Ewa Pajor, también del Barcelona, es sexta con 11.

La jugadora fue la máxima goleadora de la Liga de Campeones 2024/25 y decisiva en la consecución de la Liga de Naciones de la selección española al decantar la vuelta de la final ante Alemania (3-0) con un doblete.