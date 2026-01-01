El Gobierno de Gabón suspende a la selección y excluye a Aubameyang

El ministerio de Juventud, Deportes, Difusión Cultural y Artes, en un dictamen de este mismo jueves, califica de "deshonrosa" la actuación de las 'Panteras' en el torneo continental.

"Y considerando los efectos que se oponen diametralmente a los valores de la ética y la conducta ejemplar que defiende la Quinta República, el Gobierno decide la disolución del cuerpo técnico; suspensión de la Selección Nacional hasta nuevo aviso; y la exclusión de los jugadores Bruno Ecuele Manga y Pierre Emerick Aubameyang", anuncia.

Además, el Gobierno solicita a la Federación Gabonesa de Fútbol que "asuma toda su responsabilidad".

La selección de Gabón concluyó en la cuarta y última posición del grupo F tras perder ante Camerún por 0-1, Mozambique por 2-3 y Costa de Marfil por 2-3.

