El mejor Espanyol reta al Barça en un inicio de año frenético

Llega el conjunto que dirige Manolo González lanzado, con el aval de cinco victorias consecutivas y consolidado en la zona europea, ansioso de frenar al líder, cuyo final de 2025 tampoco tuvo desperdicio, con ocho triunfos ligueros consecutivos.

El Espanyol, además, quiere poner fin a una amplia racha sin ganar el derbi en Liga ante su afición. En los cuartos de final de la Copa del Rey 2017-18 venció por 1-0, pero acabó eliminado, mientras que en el torneo de la regularidad no da una alegría a sus incondicionales desde enero de 2007, cuando se impuso por 3-1.

La vuelta del guardameta Joan Garcia tras su polémica partida al eterno rival es uno de los focos de la posible tensión del derbi en el RCDE Stadium. Por ello, el Espanyol anunció notables medidas de seguridad que pretenden blindar el recinto para evitar cualquier tipo de incidente.

El Real Madrid, segundo a cuatro puntos del Barcelona, no se puede permitir un fallo ante el Betis del chileno Manuel Pellegrini, al que recibirá el domingo en el Santiago Bernabéu sin su gran referente ofensivo, el francés Kylian Mbappé, baja por un esguince en su rodilla izquierda, lesión confirmada el último día de 2025.

El cuadro de Xabi Alonso debe sobreponerse a la ausencia del máximo artillero madridista y del campeonato y encontrar en el resto, principalmente en el brasileño Vinicius, el gol que han encontrado a cuentagotas para superar a un Betis competitivo, con mimbres de nivel, que suele salir airoso últimamente en sus visitas al Bernabéu.

Pese a sus dos últimas victorias ante Alavés y Sevilla, las dudas siguen en todo lo alto y la situación sigue siendo complicada para Xabi Alonso, más teniendo en cuenta el siguiente compromiso, la semifinal de la Supercopa en Yeda (Arabia Saudí) ante el Atlético de Madrid, tercero a cinco puntos del Real Madrid pero aliviado y reconfortado después de encontrar por fin el triunfo lejos del Metropolitano en su último partido en Girona.

El cuadro de Diego Pablo Simeone, que podría contar con los regresos del uruguayo José María Giménez y Álex Baena, tampoco tiene apenas margen si quiere seguir siendo aspirante a plantar cara al Barcelona, pero esa victoria le ha supuesto un impulso que espera corroborar también el domingo en Anoeta ante la Real Sociedad, en la que debutará el técnico italoestadounidense Pellegrino Matarazzo, el elegido para reconducir la nave del conjunto donostiarra, a la deriva y tan solo dos puntos por encima del descenso. Igor Zubeldia y Jon Gorrotxategi, sancionados, no formarán parte de su primer once.

A dos puntos del Atlético de Madrid, pero con dos partidos pendientes, comienza el año el Villarreal, frenado en seco en su último encuentro por el Barcelona. Ahora tiene una dura salida a Elche en un duelo autonómico más que atractivo ante el cuadro de Eder Sarabia, una de las sensaciones del curso por sus resultados, planteamiento atrevido y fútbol atractivo. Marcelino García Toral no podrá contar con el portugués Renato Veiga y el canadiense Tajon Buchanan por sanción y por el mismo motivo es baja en el bando ilicitano Fede Redondo.

El Celta de Claudio Giráldez quiere reducir la distancia con la zona europea a costa de un Valencia que, tras cuatro partidos sin ganar, marca la salvación, con tan solo un punto más que el Girona, por lo que los pupilos de Carlos Corberán necesitan ganar su primer partido como visitantes del curso e imponerse en Balaídos, donde el equipo gallego tan solo ha conseguido vencer este año al Athletic.

El conjunto de Ernesto Valverde, que precisamente tiene los mismos puntos que el Celta, quiere irse a la Supercopa a medirse con el Barcelona con un buen sabor de boca. Para ello tratará de asaltar El Sadar, donde Osasuna quiere pertrecharse para no pasar apuros. De hecho, en sus dos últimos encuentros en casa ha vencido a Alavés y Levante.

Mientras que el año liguero empezará este viernes en Vallecas con un duelo madrileño entre el Rayo y Getafe en el que ambos tratan de romper sus malas rachas para alejarse del peligro, el portugués Luis Castro se pone al frente del colista Levante y se estrenará en el Ramón Sánchez Pizjuán ante el irregular Sevilla del argentino Matías Almeyda, en el que empezará a contar la sanción de seis partidos impuesta al brasileño Marcao tras desestimar el Comité de Apelación el recurso del club andaluz.

Alavés-Oviedo y Mallorca-Girona son otros dos encuentros de máxima trascendencia en esa frenética lucha por la salvación en la que está implicada prácticamente la mitad de la tabla.

21.00 Real Sociedad-Atlético de Madrid