La ansiedad por el descenso estrena el año de Eibar y Mirandés

Los armeros han sumado cuatro puntos en los dos últimos partidos, unos números que le han impulsado en la clasificación, pero quieren dar un paso más derrotando a los burgaleses para alejarse lo más posible de los puestos de descenso.

La victoria balsámica por 3-0 ante el Valladolid en la anterior jornada les ha servido para recuperar confianza en sus posibilidades de escalada en la tabla.

El entrenador Beñat San José contará solamente con una baja para el encuentro, que será la del extremo izquierdo Adu Ares, quien ha sufrido un accidente doméstico que le impedirá estar sobre el césped.

El resto de la plantilla estará plenamente operativa y, en cuanto a la alineación, parece que Mada volverá a ser titular en ataque después de las excelentes prestaciones que está ofreciendo una vez superada su larga lesión.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La presencia de Peru Nolaskoain en el eje de la zaga y el desplazamiento de Arbilla al lateral izquierdo, como ha sucedido en los últimos encuentros, también es muy posible que se mantenga. Asimismo, es probable que Álvaro Rodríguez ocupe la plaza de lateral derecho en vez de Cubero, como ya sucedió ante el Valladolid.

En la punta, la confianza en Jon Bautista tras marcar su segundo gol de la presente temporada podría verse ratificada por San José.

El Mirandés, por su parte, llega a este encuentro desde la zona más baja de la clasificación, condicionado por una falta de regularidad que ha penalizado su crecimiento durante los últimos meses.

Los errores puntuales, la dificultad para cerrar partidos y una producción ofensiva intermitente han lastrado a un equipo que, pese a ello, ha mostrado fases de juego interesantes que todavía no se han traducido en resultados sostenidos.

Desde la perspectiva visitante, el duelo ante el Eibar exige máxima concentración defensiva pues el Mirandés se encontrará un equipo fuerte en casa y con un modelo de juego bien asentado, que suele imponer un ritmo alto y castigar cualquier desajuste.

Para el Mirandés, mantener el orden, reducir espacios entre líneas y minimizar pérdidas en campo propio será clave para sostener el partido y evitar verse por detrás demasiado pronto. En ataque, el reto pasa por ser más eficaz y atrevido en los momentos adecuados.

El inicio de año también supone un punto de inflexión anímico y en un contexto de colista, cada partido adquiere un peso específico mayor, y sumar puede resultar determinante para cortar la sangría y empezar a mirar la clasificación con otra perspectiva.

Jesús Galván contará con todos los jugadores, a excepción de Juan Gutiérrez que fue expulsado en la última jornada, para afrontar este reto, el último antes de reforzar el equipo con el mercado invernal.

Eibar: Magunagoitia; Álvaro Rodríguez, Nolaskoain, Marco Moreno, Arbilla; Sergio Álvarez, Aleix Garrido, Vorpas, Guruzeta; Mada, Bautista.

Mirandés: Nikic; Tamarit, Novoa, Martín Pascual, Córdoba; Pablo Pérez, Helguera, Bauza, Cardero; Petit, Carlos Fernández.