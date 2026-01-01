La tragedía de Ibrox Park, en Glasgow, en la que murieron 66 personas cumple 55 años

Este partido de la "Old Firm", como se conoce al clásico de la ciudad más poblada de Escocia, está en la lista de los sucesos que afectaron a clubes británicos en las década de los setenta y los ochenta como la de Heysel, en 1985 en Bruselas, en la final de la Copa de Europa entre el Juventus y el Liverpool o la de Hillsborugh, en 1989 en Sheffield, entre el Nottingham Forest y el Liverpool, en las semifinales de la Copa de Inglaterra.

El derrumbamiento de una barra de acero reforzado bajo el peso de la multitud, en la escalera de acceso número 13 del estadio Ibrox, provocó, aparte de la muerte de 66 personas, heridas en 145 aficionados en 1971.

A falta de unos minutos para la conclusión del partido los locales perdían por 0-1 y miles de seguidores del Rangers empezaron a abandonar el estadio. Un gol en los instantes finales de los locales originó una avalancha que causó la tragedia. La mayoría de las víctimas murieron por asfixia.

El estadio ya había vivido su primera catástrofe el 5 de abril de 1902, cuando 26 personas murieron al derrumbarse una grada durante el encuentro Escocia-Inglaterra, y otras 517 resultaron heridas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Tras esta primera tragedia, el ingeniero escocés Archibald Leith, que había trabajado entre otros en los estadios del Celtic de Glasgow, Arsenal, Manchester United, Chelsea, Tottenham, Everton y Aston Villa, fue elegido para remodelar Ibrox, que vio aumentado su aforo en 1910 a 63.000 espectadores y pasó a ser uno de los estadios más modernos de Europa.

El 2 de enero de 1939, Ibrox acogió el hasta ahora partido de Liga con más espectadores en el Reino Unido, con 118.567 hinchas en las gradas que vieron la victoria de su equipo ante su rival, el Celtic, por 2-1.

Una ley que impidió que los estadios tuvieran más de 80.000 espectadores hizo que Ibrox no fuera remodelado en los siguientes 30 años, hasta la tragedia de la que mañana se cumple el 55 aniversario. La misma provocó la renovación integral del estadio en los años 70 y 80, cuando se convirtió en uno de los más modernos de las Islas Británicas.