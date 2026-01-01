Sorloth afianza su titularidad

El atacante noruego, ausente en las dos últimas sesiones por ese motivo con permiso de la entidad, ya jugó desde el principio frente al PSV Eindhoven (2-3), cuando fue nombrado ‘hombre del partido’, y repitió después contra el Valencia (2-1) y el Girona (0-3). Entre medias, fue baja por unas molestias para la visita al Atlético Baleares en dieciseisavos de final de la Copa de Rey, con la victoria por 2-3.

Ha sido titular en los últimos tres partidos disponibles y, si todo sigue la ruta esperada, a juzgar por las pruebas de este jueves, también repetiría el próximo domingo ante la Real Sociedad, una vez que formó con el teórico equipo titular en los dos grupos en los que dividió su plantilla Diego Simeone para el entrenamiento vespertino del 1 de enero en el Centro Deportivo de la localidad madrileña de Majadahonda.

Nunca antes en su recorrido en el Atlético, al que llegó en el verano de 2024 procedente del Villarreal, ha jugado más de tres partidos seguidos de inicio.

Su serie más amplia fueron los tres choques desde el principio disputados entre el 10 y el 18 de mayo de 2025 en los triunfos 4-0 ante la Real Sociedad (él marco cuatro goles) y 4-1 ante el Betis y la derrota 2-0 ante Osasuna, y los tres jugados del 22 al 29 de septiembre de 2024, con empates ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid y victoria por 0-1 ante el Celta en Balaídos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Junto a Sorloth, la novedad respecto a las pruebas de días anteriores en lugar de Antoine Griezmann, y con el condicionante de la ausencia este jueves de Barrios, por una indisposición (Conor Gallagher ejerció su papel en el ensayo del posible once), Simeone contó en la previsible alineación inicial para San Sebastián con los otros nueve jugadores de días precedentes.

En la portería, ya superada una indisposición, dispuso a Jan Oblak, con Marcos Llorente, Marc Pubill, Robin Le Normand y David Hancko en la defensa, con el traslado del eslovaco de nuevo al lateral zurdo, del que quedaría relegado al banquillo Matteo Ruggeri, y con la suplencia de José María Giménez, recién recuperado de una lesión muscular que lo ha mantenido de baja desde el pasado 2 de diciembre durante un total de cinco duelos.

En el medio campo, sin Nico González, baja por una lesión muscular sufrida ante el Girona, Álex Baena vuelve directo al once por el perfil izquierdo, tras el mismo periodo fuera de competición que Giménez, desde la dolencia muscular que padeció ante el Barcelona.

La derecha será para Giuliano Simeone, con Pablo Barrios (este jueves ausente por la citada indisposición, pero previsiblemente listo para el domingo, por lo que Gallagher ocupó su lugar en las pruebas) y Koke Resurrección en el centro del campo.

Arriba, al lado de Sorloth, seguirá Julián Alvarez, que no ha marcado ningún gol en las últimas siete jornadas de LaLiga, aunque lleva tres en las tres citas más recientes de la Liga de Campeones.

Aparte de Nico González, Simeone también tiene la baja segura de Clement Lenglet para la visita del próximo domingo a la Real Sociedad debido al esguince de rodilla de alto grado del ligamento colateral medial sin lesiones asociadas sufrido el pasado 17 diciembre frente al Atlético Baleares. Le resta aún en torno a un mes de recuperación al central francés.