0-3. El Lens pasa la presión al PSG

El final se demoró más de cinco minutos por un golpe aparentemente entre la cabeza y las cervicales en el tercer gol de Dijibril Sidibé, siempre consciente, retirado en camilla tras ser atendido por los servicios médicos del Toulouse y aplaudido por todos los aficionados en su camino hacia el vestuario.

El líder, cuatro puntos por delante del PSG (el vigente campeón juega el domingo el derbi contra el París FC), tampoco falló en Toulouse, aunque le costó su trabajo, incluso con un hombre más. De sus últimos once duelos en la ‘Ligue 1’, sólo ha perdido uno. Y contra el último, el Metz. Los demás los ganó todos para mantener a raya al París Saint-Germain.

Su recorrido hasta ahora tiene un mérito formidable, aunque la expulsión que aclaró parte de su camino en Toulouse no pareció para tanto. Ni la intención ni el golpe ni mucho menos la situación de juego. Hay más que matices que apunta a la amarilla más que a la roja, por la entrada en el medio campo a ras de suelo, en una pugna por el balón.

El árbitro Mathieu Vernice tomó la decisión rápida y firmemente. El gesto de Emersonn era de incredulidad, mientras Edouard se dolía en el suelo, atendido por los servicios médicos sobre el terreno para reincorporarse después. Por más protestas, el colegiado no cambió su determinación de la tarjeta roja directa, que desequilibró el encuentro.

Primero insistió el Lens a balón parado, seguro y ágil el portero Restes y aún inquieto el por algún contragolpe del Toulouse. No surtió efecto. Tampoco su control del balón, hasta el minuto 56, cuando un balón suelto dentro del área, después de un par de rechaces, lo aprovechó Said con el interior del pie derecho para dar el triunfo al líder francés.

Ya en el tramo final, Adrien Thomasson sentenció con el 0-2 y Ismaelo Ganiou marcó el 0-3 con un derechazo cruzado.