Braian Ojeda, anunciado oficialmente en el Orlando City SC

La operación financiera para el traspaso de Ojeda se estructuró bajo la normativa de Fondos de Adjudicación General (GAG) de la liga. Orlando City acordó el pago de $650,000 en GAG correspondientes al año 2026 y otros $650,000 para el ciclo 2027. Asimismo, el Real Salt Lake podría percibir una suma adicional de $475,000 si el mediocampista alcanza determinadas métricas de rendimiento deportivo. Como parte del trato, el club de Utah retendrá un porcentaje de los beneficios ante una posible transferencia futura, mientras que Orlando aseguró al jugador con un contrato renovado hasta la temporada 2028-29, incluyendo una opción de extensión para la 2029-30.

Respecto a esta incorporación, el Director General y Director Deportivo del Orlando City SC, Ricardo Moreira, manifestó su entusiasmo por contar con el paraguayo en sus filas: “Braian es un mediocampista versátil y lleno de energía que refuerza nuestro mediocampo de inmediato. Aporta una valiosa experiencia internacional, puede desempeñar diferentes roles en el mediocampo dentro de nuestro modelo y ya ha demostrado su calidad y consistencia en nuestra liga. Estamos deseando darle la bienvenida a Braian a Orlando e integrarlo en nuestro equipo”.

El volante llega a Florida tras un paso sumamente regular por el Real Salt Lake, donde disputó un total de 123 partidos oficiales en todas las competiciones. Durante sus cuatro temporadas en Utah, Ojeda registró siete goles y siete asistencias, siendo una pieza fundamental para que el equipo lograra clasificar a los Playoffs de la MLS Cup en cada uno de esos años. Su carrera profesional, que inició en Olimpia en 2018, incluye también experiencias en Defensa y Justicia de Argentina y en el Nottingham Forest de Inglaterra antes de su consolidación definitiva en Norteamérica.

En el ámbito internacional, el jugador oriundo de San Lorenzo, se convirtió en un nombre recurrente en las convocatorias de la selección absoluta de Paraguay, acumulando hasta la fecha 14 partidos internacionales. Su antecedente más cercano con la Albirroja fue su destacada participación en el amistoso de noviembre, donde disputó los 90 minutos en la victoria paraguaya por 2-1 frente a México. Con este nuevo paso en su carrera, el mediocampista busca la continuidad necesaria para ser protagonista en el proceso mundialista que se avecina.

Fuente: Orlando City