Coudet: No envidio a ningún equipo, queremos seguir creciendo

“Ojalá podamos hacer un buen partido desde lo futbolístico y sostener un montón de cosas buenas que venimos haciendo bien a lo largo del torneo", explicó el técnico en una rueda de prensa en la que puso en duda la participación del delantero argentino Lucas Boyé y confirmó la ausencia del franco-maliense Moussa Diarrá y el hispano-dominicano Mariano Díaz “por decisión técnica”.

Los dos jugadores ya se quedaron fuera en el partido de Copa del Rey ante el Sevilla y no han vuelto a aparecer en una convocatoria.

Sobre el goleador alavesita, dijo que ya completa algún ejercicio con el grupo. “Todavía quedan dos días para el partido y decidiremos”, manifestó.

Preguntado por el mercado de invierno, el preparador del Glorioso admitió que van “muy justos” en posiciones como la de central y deseó contar “con gente nueva” que les ayude.

“Si tenemos suerte y podemos contar con algunos futbolistas más nos vendría bien. Si no, trabajaremos más los que estamos”, apuntó con confianza.

Respecto a la segunda vuelta resaltó la paridad de los equipos. “Estamos bien, en los partidos en los que nos ha tocado perder ha sido por detalles”, matizó el tecnico.