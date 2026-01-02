Derbi de altos vuelos en el regreso de Joan García al RCDE Stadium

En el derbi más igualado de los últimos años, los barcelonistas buscarán estrenar el 2026 con la novena victoria consecutiva en el campeonato doméstico y los periquitos encadenar el sexto triunfo seguido.

Los blanquiazules, quintos en la clasificación con 33 puntos, llegan al choque tras ganar a Sevilla, 2-1; Celta, 0-1; Rayo, 1-0; Getafe, 0-1; y Athletic, 1-2. La dinámica es excelente y el vestuario, pese a asumir la dificultad del contrario, líder de Primera, no renuncia a nada ante su afición. Los pupilos de Manolo González buscan un golpe de autoridad.

Uno de los focos del derbi será la presencia del portero azulgrana Joan García. El guardameta, ex del Espanyol, firmó por el Barcelona este verano después del pago de los 25 millones de euros de la cláusula de rescisión. Su marcha fue convulsa para la entidad y los aficionados periquitos.

Por ello, el RCDE Stadium presentará fuertes medidas de seguridad para evitar posibles incidentes. Los accesos estarán fuertemente controlados y no se permitirá entrar con ninguna simbología del Barcelona al recinto. Además, el club blanquiazul ha instalado redes de seguridad en la zona de las porterías.

El derbi supone un reto histórico para el Espanyol, que no gana al Barcelona como anfitrión, en LaLiga, desde la temporada 2006-07. En la Copa del Rey sí se encuentra un triunfo más reciente, en los cuartos de final del curso 2017-18, aunque los azulgrana remontaron la eliminatoria en el Camp Nou.

El Barça también llega al partido en el mejor momento de la temporada. La última derrota en liga del vigente campeón se remonta al 26 de octubre de 2025, en el Santiago Bernabéu (2-1). Desde entonces, ha sumado un pleno de 24 puntos con los triunfos ante el Elche (3-1), el Celta (2-4), el Athletic Club (4-0), el Alavés (3-1), el Atlético de Madrid (3-1), Betis (3-5) Osasuna (2-0) y el Villarreal (2-0).

La mejora del equipo de Hansi Flick, que lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, segundo, se explica, en parte, por el regreso de sus respectivas lesiones de jugadores clave como Raphael Dias 'Raphinha', Pedro González 'Pedri' y también de Joan García.

El guardameta catalán -el "número uno" bajo palos según Flick- se reencontrará con su antigua afición después de cuajar una magnífica actuación en Villarreal, donde recordó a ese portero que el curso pasado brilló para que el Espanyol asegurara la permanencia. García encadena dos partidos ligueros sin encajar y será titular.

También se espera que esté de la partida Pedri, que se perdió el último encuentro del año ante el Villarreal por unas pequeñas molestias, mientras que todo apunta a que Eric García se mantendrá en la medular, por lo que Frenkie de Jong, titular ante el Villarreal, podría ser suplente.

Lamine Yamal, ausente en el primer entrenamiento del año, y Raphinha tienen asegurada su presencia en el once inicial, por lo que Fermín López, Ferran Torres, Robert Lewandowski y Marcus Rashford competirán por las otras dos posiciones ofensivas.

El Barça recuperará al mediapunta Dani Olmo, después de superar una luxación en el hombro, mientras que en el Espanyol el atacante Javi Puado y el centrocampista Ramon Terrats también recibirán el alta de sus respectivas lesiones.

Espanyol: Dmitrovic; Omar El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Pol Lozano, Urko, Edu Expósito; Dolan, Pere Milla y Roberto Fernández.

Barcelona: Joan García; Kounde, Cubarsí, Gerard Martín, Balde; Eric García, Pedri; Lamine Yamal, Raphinha, Rashford; y Ferran Torres.

Árbitro: Víctor García (Comité Catalán).