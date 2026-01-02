El argentino Thiago Fernández firma por el Villarreal hasta 2031

De 21 años, Fernández ha firmado un contrato de cinco campañas y media con el club 'groguet', con el que está, por tanto, vinculado hasta junio de 2031. El jugador ha llegado libre tras haber acabado su contrato con Vélez Sarsfield.

Fernández se formó en las categorías inferiores de este club, con cuyo primer equipo acumuló 48 encuentros, seis goles y nueve asistencias y en el que fue una pieza clave para la conquista del torneo apertura de 2024.

En diciembre de ese año, el jugador sufrió una grave lesión de rodilla y a mediados de 2025 Velez anunció que quedaba apartado del primer equipo tras no haber llegado ambas partes a un acuerdo para renovar su contrato.

El jugador se unirá a la dinámica de trabajo del equipo que dirige Marcelino García Toral, aunque, tras la lesión que sufrió, se espera que su incorporación sea inicialmente progresiva.

En un principio el jugador tendrá ya ficha con el primer equipo del Villarreal, que ya ha liberado la ficha de Adrià Altimira y que también planea liberar la de Manor Solomon.