El Córdoba, con el reto de blindarse ante la solidez del Burgos

El conjunto andaluz, instalado en la undécima posición con 26 puntos, afronta el choque con la moral reforzada tras cerrar el 2025 con un triunfo en Mendizorroza ante el Mirandés (1-2) que rompió una racha de seis partidos sin ganar que había alejado a los califas de los puestos nobles de la tabla.

Iván Ania, cuya continuidad hasta 2027 en el banquillo se oficializó esta semana, ha marcado como prioridad absoluta mejorar los registros como local, un "debe" que la plantilla busca subsanar para engancharse a la zona noble de la clasificación.

​En el capítulo deportivo, la gran novedad es el posible regreso a la convocatoria de Diego Bri, quien apunta a la lista tras superar una lesión en el cuádriceps, sumándose a la vuelta de Kevin Medina y al posible estreno del fichaje invernal Diego Percan.

​Sin embargo, el técnico asturiano tendrá que hacer encaje de bolillos para configurar su once debido a las numerosas bajas, pues no podrá contar por lesión con Fomeyem, Rubén Alves, Vilarrasa, Theo Zidane ni Adilson, a lo que se suma la importante ausencia por sanción de su goleador Sergi Guardiola y la duda de Carlos Isaac.

El Burgos, por su parte, afronta su visita a Córdoba con la ambición de sumar tres puntos que le permitan consolidarse en la zona alta de la clasificación y cerrar la primera vuelta en una posición privilegiada.

Un encuentro ante un rival directo que abre un exigente mes de enero, en el que el conjunto blanquinegro quiere mantener la regularidad mostrada hasta ahora, especialmente lejos de El Plantío.

El entrenador Luis Miguel Ramis ha confirmado en la conferencia de prensa previa que el equipo ha completado una semana de trabajo “muy positiva”, con cinco entrenamientos y buenas sensaciones a nivel físico.

Ramis ha explicado que Chapela y Sergio González estarán disponibles, Mateo Mejía continúa con su proceso de recuperación aunque la previsión es que pueda reincorporarse al grupo la próxima semana, mientras que Kevin Appin sigue recuperándose de la molestia sufrida recientemente y será baja.

Uno de los aspectos clave del encuentro será la gestión de las pérdidas y las transiciones, ante un Córdoba vertical y con capacidad para castigar errores.

El buen rendimiento a domicilio refuerza la confianza del Burgos, un equipo que, según su entrenador, “es difícil y competitivo”, capaz de combinar solidez defensiva con eficacia en ataque.

Córdoba: Iker Álvarez; Albarrán, Xavi Sintes, Álex Martín, Alcedo; Isma Ruiz, Requena; Carracedo, Dalisson, Jacobo; y Adri Fuentes

Burgos: Cantero; Lizancos, Aitor Córdoba, Grego Sierra, Florian; David González, Atienza, Morante, Íñigo Córdoba; Curro, Fer Niño.

Árbitra: Marta Huerta de Aza (Comité tinerfeño).

Estadio: Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.