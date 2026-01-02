El Racing, a por el liderato de la primera vuelta ante un Valladolid con nuevo técnico

Dado el panorama habrá muchas incógnitas en el once titular del cuadro vallisoletano. Lo que está claro es que el nuevo entrenador no podrá contar con dos de los jugadores que han sido habituales hasta la fecha, Ponceau y Juric, ya que son baja para este encuentro, por sanción, lo que daría la opción a Meseguer y Lachuer, sin olvidar a Tenés, también disponible.

Asimismo, podría hacer algún cambio en la línea defensiva, pero la lógica apunta a que mantendrá a los jugadores que han tenido protagonismo, como Iván Alejo, Tomeo o Guille Bueno, y a esa línea de tres ofensiva, con Peter, Chuki y Biuk.

La duda está en si podrá meter al último fichaje del equipo, Vegard Erlien, en punta de ataque, o si volverá a dar confianza a Latasa, lo que dependerá del OK de LaLiga, ya que Tevenet ha dejado claro que el jugador ha llegado muy bien y que estaría en la convocatoria si se le da paso.

En el caso del Racing, llega a este encuentro con una sola derrota en los últimos diez partidos ligueros. Para el mismo, el técnico asturiano podrá contar con todos sus futbolistas a excepción del guardameta navarro Jokin Ezkieta, por una lesión en el hombro; el lateral francés Clement Michelin, por una lesión muscular; y Jeremy Arévalo, quien ya es jugador del Stuttgart tras abonar el club alemán la cantidad fijada como cláusula de rescisión de su contrato. Sin embargo, recupera al centrocampista colombiano Gustavo Puerta, que no pudo estar en el encuentro ante el Huesca (1-1) por acumulación de tarjetas.

En cuanto al once, parece que no distará mucho del que se pudo ver en El Alcoraz, aunque volverán a la titularidad Puerta, por Maguette Gueye, y Villalibre o Arana en detrimento de Jeremy. También podría volver al centro de la zaga Javi Castro por el defensor uruguayo Facu González.

Valladolid: Guilherme; Iván Alejo, Tomeo, David Torres, Guille Bueno; Lachuer, Meseguer o Tenés; Peter, Chuki, Biuk; Erlien o Latasa.

Racing: Plamen Andreev; Mantilla, Pablo Ramón, Facu González, Salinas; Puerta, Íñigo Sáinz-Maza; Andrés Martín, Peio Canales, Íñigo Vicente; y Villalibre.

Árbitro: José Antonio Sánchez Villalobos (Federación andaluza).