Giráldez avala el regreso de Fer López: "Es un jugador que me gusta"

“Es un jugador que me gusta. Lo dije varias veces que no quería que se fuese. Es uno de los nombres que tenemos encima de la mesa y es un jugador que me encanta, pero no hay mucho más ahora mismo”, afirmó el técnico celeste.

El mediapunta vigués, que apenas suma 230 minutos en la Premier League, despidió el 2025 compartiendo en Instagram una imagen suya con la camiseta celeste y la canción ‘Volveré a casa’.

“La canción me encanta. Es un temazo de fútbol que escuchamos mucho en el vestuario. Me gusta la canción y me gusta Fer”, declaró Giráldez, quien está convencido de que el canterano será bien recibido pese a su traumática salida porque “es una persona diez y un celtista”.

“Todos hemos disfrutado de él cuando ha estado aquí. Si vuelve a estar, no me cabe duda de que nuestra afición lo va a apoyar como hace con todos los jugadores que llevan nuestra camiseta”, destacó.

El preparador gallego asume que hay “muchos” jugadores de la actual plantilla celeste que están llamando “la atención”, por eso su deseo para este mercado invernal es “no debilitarnos y, si podemos, fortalecernos”.

Eso sí, Giráldez no esconde que le gustaría aligerar la plantilla porque con 28 futbolistas es “imposible” colmar la expectativa de todos ellos.

“Hay jugadores que tienen pocos minutos y son felices y capaces de aceptar el rol. Pero hay otros que tienen pocos minutos y requieren más por su edad, por su momento de vida. El objetivo es que tengamos la plantilla más eficiente posible”, comentó.

Al entrenador celeste no le preocupa que siete de sus jugadores -Aspas, Mingueza, Marcos Alonso, Fran Beltrán, Cervi, Ristic y Aidoo- acaben contrato el próximo 30 de junio porque “tengo claro lo que quiere cada uno y ellos tienen claro mi opinión”.

Preguntado por la posibilidad de que el central internacional ghanés Joseph Aidoo puede salir en este mercado, Giráldez dijo que ve al futbolista “tranquilo” y sin “una necesidad imperiosa de hacer un movimiento” pese a la proximidad del Mundial.