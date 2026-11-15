Santiago Peña recibirá su cumpleaños número 48 preso por caso Ueno Bank

El expresidente de la República Santiago Peña cumplirá 48 años este lunes 16 de noviembre, mientras permanece recluido en el Regimiento Escolta Presidencial. Será su primer cumpleaños privado de libertad, en medio de la causa penal por el escándalo financiero de Ueno Bank.

Peña nació el 16 de noviembre de 1978 en Asunción, y se encuentra bajo prisión preventiva desde el sábado 7 de noviembre, por disposición del Juzgado Penal de Garantías Especializado en Delitos Económicos.

Inicialmente, el exmandatario fue imputado por los presuntos hechos punibles de lesión de confianza y administración en provecho propio, en el marco de la investigación sobre la crisis de Ueno Bank.

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Sin embargo, el viernes 13 de noviembre, el Ministerio Público amplió la imputación e incorporó el presunto hecho punible de asociación criminal, en calidad de autor.

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Fiscalía lo señala como supuesto jefe de la estructura

Según la hipótesis fiscal, Peña habría encabezado una estructura organizada que presuntamente operó desde instituciones del Estado para favorecer los intereses del Grupo Vázquez y Ueno Bank.

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La Fiscalía sostiene que el esquema habría involucrado a exautoridades del Banco Central del Paraguay (BCP), entre ellas Carlos Carvallo (extitular) y Holger (superintendente), además de otros exdirectivos de la banca matriz.