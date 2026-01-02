Javi Muñoz y Rico, novedades del Getafe; De Frutos, en el once del Rayo

El técnico del Getafe, José Bordalás, formará un once muy similar al que perdió 4-0 ante el Betis la pasada jornada de LaLiga EA Sports. Sólo ha retocado dos piezas: la baja por lesión de Borja Mayoral la cubrirá con Javi Muñoz en la medular y adelantando a Mario Martín, y devolverá a la titularidad a Diego Rico en el lugar de Allan Nyom.

El once completo del Getafe es el formado por: Soria; Juan Iglesias, Duarte, Djené, Diego Rico; Kiko Femenía, Milla, Arambarri, Javi Muñoz; Mario Martín y Liso.

En el Rayo Vallecano, Pérez contará con Jorge de Frutos, que se perdió por lesión los dos últimos partidos oficiales de su equipo (ante el Drita y frente al Elche) y sacará del once al 'Pacha' Espino. Además, Luiz Felipe jugará en el centro de la defensa en el lugar de Nobel Mendy.

La alineación del Rayo la componen: Batalla; Ratiu, Lejeune, Luiz Felipe, Chavarría; Isi, Unai López, Valentín; De Frutos, Camello y Álvaro García.

