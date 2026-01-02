Llegan a Paraguay el uruguayo Bentaberry y el argentino Alfonso como refuerzos de Olimpia

"Vengo a firmar por dos años con Olimpia", dijo este viernes Bentaberry al canal ABC TV a su llegada al aeropuerto Silvio Pettirossi, que sirve a Asunción y está ubicado en la ciudad paraguaya de Luque (centro).

"Estoy contento con este paso en mi carrera, era algo que venía buscando desde el año pasado", agregó el defensor de 28 años, quien viene de jugar en el Mushuc Runa de Ecuador, el equipo revelación de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025.

Bentaberry desarrolló casi toda su carrera en Uruguay, donde militó en Danubio, Villa Española, Club Atlético Cerro, Club Atlético Progreso, Cerro Largo y Liverpool, además de pasar por el boliviano Bolívar.

También arribó a suelo guaraní el delantero Franco Alfonso, procedente de Central Córdoba de Argentina.

Desde la misma terminal aérea, Alfonso aseguró a periodistas que su llegada a Olimpia es "un gran desafío" y que estará "siempre comprometido con la camiseta", según informó ABC TV.

Esta es la primera experiencia internacional del atacante de 23 años, quien debutó en el fútbol profesional con River Plate (2023) y luego pasó por Huracán (2023-2024), ambos equipos argentinos.

Olimpia ha oficializado la incorporación de otros seis refuerzos de cara a la temporada 2026, en la que buscará recuperarse tras finalizar en la octava posición del Torneo Clausura local.

El Decano incorporó al defensor ecuatoriano Aníbal Chalá, al portero uruguayo Sebastián Lentinelly y a su compatriota, el mediocampista Alejandro Silva, además de los defensores paraguayos Mateo Gamarra y Raúl Cáceres y del mediocampista argentino Juan Fernando Alfaro.