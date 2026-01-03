Fútbol Internacional
03 de enero de 2026 - 19:05

0-2. El Rennes aprovecha la inferioridad del Lille

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2407

Redacción deportes, 3 ene (EFE).- El Stade Rennes puso fin al crecimiento del Lille, que llevaba cuatro victorias seguidas pero que jugó desde el minuto 14 con un hombre menos por la expulsión de Alexsandro y logró un triunfo en el Stade Pierre-Mauroy (0-2) que le acerca a la parte alta de la clasificación de la Ligue 1 que lidera el Lens.

Por EFE

El central brasileño, que volvía a los campos después de casi cuatro meses, tras el 14 de septiembre, apenas permaneció un cuarto de hora sobre el césped porque una falta a Mohamed Méïté cuando encaraba la portería le costó la tarjeta roja.

El Lille, que pretendía ganar un quinto encuentro seguido y situarse al lado del París Saint Germain, segundo, resistió un tiempo porque el Stade Rennes tomó ventaja en el minuto 49 con un gol anotado por el polaco Przemyslaw Frankowski a pase de Lilian Bras.

Siete después llegó la sentencia con el gol de Quentin Merlin tras recibir un balón de Breel EMbolo.

El triunfo, el segundo seguido, sitúa al cuadro de Habib Beye sexto, igualado a puntos con el quinto, el Lyon, y a dos del Lille, que mantiene la cuarta posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy