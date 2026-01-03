0-2. El Rennes aprovecha la inferioridad del Lille

El central brasileño, que volvía a los campos después de casi cuatro meses, tras el 14 de septiembre, apenas permaneció un cuarto de hora sobre el césped porque una falta a Mohamed Méïté cuando encaraba la portería le costó la tarjeta roja.

El Lille, que pretendía ganar un quinto encuentro seguido y situarse al lado del París Saint Germain, segundo, resistió un tiempo porque el Stade Rennes tomó ventaja en el minuto 49 con un gol anotado por el polaco Przemyslaw Frankowski a pase de Lilian Bras.

Siete después llegó la sentencia con el gol de Quentin Merlin tras recibir un balón de Breel EMbolo.

El triunfo, el segundo seguido, sitúa al cuadro de Habib Beye sexto, igualado a puntos con el quinto, el Lyon, y a dos del Lille, que mantiene la cuarta posición.

