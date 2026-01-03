1-3. Sulc desafía a Endrick

Endrick, refuerzo en el mercado invernal del Lyon, apunta al puesto de delantero centro que ahora es cosa de Sulc, uno de los jugadores más fiables del Lyon que sumó su segunda victoria seguida, que se asentó en los puestos europeos y acecha la zona de Liga de Campeones de la Ligue 1 que domina el Lens.

Sulc fue determinante para el triunfo ante el Mónaco que jugó los veinte últimos minutos con diez jugadores por la expulsión, por juego peligroso y con roja directa, de Mamadou Coulibaly. El plantel de Sebastien Pocognoli, que no pudo contar ni con el español Ansu Fati ni con Paul Pogba, ambos lesionados, no ha mejorado su situación con la llegada del 2026. Sumó su tercera derrota seguida y se aleja de la parte alta.

La inspiración que encontró Sulc en el tramo final de la primera parte condicionó el triunfo. Abrió el marcador en el 38, en un saque de esquina, asistido por el argentino Nicolas Tagliafico. Empató Coulibali en una rápida transición, desde el centro del campo, a pase de Folarin Balogun y ante una salida insegura del meta eslovaco Dominik Greif.

Pero en la segunda parte, a la hora de juego, apareció otra vez Sulc para devolver la ventaja a los visitantes y aprovechó un pase de Ainsley Maitland Niles, desde dentro del área, por la izquierda, para ejecutar un tiro a la escuadra imposible para el meta Philipp Kohn que a los doce minutos sustituyó al finlandés Lucas Hradecky, lesionado.

Pavel Sulc se hace fuerte ante la llegada de Endrick que está en Lyon y que aún no fue convocado para el partido. El checo, con once goles y cinco asistencias, es el primer jugador con participación directa en dieciséis tantos, en los primeros veintitrés partidos oficiales de la temporada después del exjugador del Real Madrid Mariano Díaz en el 2017.

El Mónaco se quedó con diez en el peor momento, en pleno intento de reacción. Una peligrosa acción de Coulibaly, que elevó el pie a la altura del pecho de Nicolas Tagliafico, le supuso la tarjeta roja y la expulsión. Ocho minutos después, el brasileño Abner Vinicius hizo el tercero que sentenció el choque.