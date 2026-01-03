3-1. Pape Gueye devuelve a Senegal a cuartos

Vuelven a contar para la lucha por el título los Leones de la Teranga, campeones del torneo en 2021 y subcampeón en 2019 y 2002 y que hace dos años tuvo un tropiezo impensable del que se ha resarcido en la presente edición.

Mostró su superioridad Senegal que espera en cuartos al vencedor del partido entre Mali y Túnez. De ahí saldrá su rival después de que se rehiciera con firmeza tras encajar, a los seis minutos, el gol de Amar Abdallah, que batió a Edouard Mendy tras recibir un balón de Walieldin Khidir.

La velocidad y acierto de Gueye marcó la diferencia. Empató a la media hora tras un pase de Sadio Mané y puso por delante a su selección en el añadido antes del intermedio con otro gol de Gueye, desde la frontal, al primer toque y por la escuadra, como respuesta a un pase desde la izquierda de Nicolas Jackson, jugador del Bayern Múnich.

Sudán, que aunque llegó a ser campeón en 1970 no ha tenido protagonismo alguno en las últimas ediciones, se hundió. Y en el tramo final encajó el tercer tanto, anotado por el atacante del Paris Saint Germain Ibrahim Mbaye, después de otra asistencia de Sadio Mane, que había salido al campo desde el banquillo cuatro minutos antes en lugar de Ismailla Sarr.

Sudán se marcha eliminado mientras senegal espera rival para cuartos de final: Mali o Túnez.