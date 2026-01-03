Almada dice que la salida de Rondón ya estaba decidida antes de su llegada al Oviedo

"Sobre todo en la zona ofensiva nos faltan piezas y características que no tiene este plantel. Y me gustaría tenerlas. Por más que uno intenta trabajar todas las situaciones del juego, en la defensiva nos mostramos sólidos ante el Celta y buscamos la efectividad. En ese partido duplicamos las llegadas del Celta, pero no convertimos", comentó en la sala de prensa de El Requexón al ser preguntado por los fichajes que necesita el Oviedo.

Sobre los uruguayos Nico Fonseca y Thiago Borbas, primeros fichajes de invierno, Almada dijo que "son jugadores que pueden dar un plus al equipo y que tienen mucha proyección", además de añadir que son perfiles que "se adaptan a la idea de juego que se quiere implantar".

"El Alavés es un rival sólido, con una identidad clara. El partido nos va a demandar mucho esfuerzo porque como equipo son fuertes, sobre todo en casa. Conozco bastante al Chacho Coudet, sé cuáles son sus ideas y tiene una trayectoria sólida", afirmó el técnico uruguayo sobre el rival de este domingo y sobre el técnico argentino.

El preparador carbayón concluyó asegurando que busca dar continuidad al once que presentó en su debut ante el Celta (0-0) y descartó para la cita en Vitoria a los lesionados Nacho Vidal y Ovie Ejaria.

