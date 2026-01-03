Argentino Hernán Barcos jugará en el Cajamarca

“Hernán Barcos pasa a ser un jugador clave, importante, vigente, goleador natural; aparte, me gusta lo que él irradia hacia afuera, el profesionalismo, el tema de la disciplina, de la persona comprometida con la institución”, declaró Carlos Silvestri, técnico del Cajamarca FC, al diario Depor.

El entrenador explicó que en los días anteriores no se podía confirmar la información, que había sido adelantada por medios locales, porque Barcos aún tenía que cumplir el plazo de contrato con el Alianza Lima, club en el que jugó durante cuatro años y con el que ganó dos títulos nacionales.

El Alianza informó a mediados de diciembre pasado que ya no iba a ampliar el contrato del máximo goleador extranjero de su historia porque tenía la intención de renovar su ofensiva, en la que este año contará con el veterano delantero peruano Paolo Guerrero, el argentino Federico Girotti y Luis Ramos.

“Lo que pasa es que el tema de Hernán fue como el mío, hasta el 31 de diciembre no podíamos dar entrevistas, o hablar mucho del proyecto que viene por un tema contractual, por un tema de formalidad más que todo”, aclaró Silvestri.

El entrenador agregó que espera que Barcos, de 41 años, “se sienta cómodo” en su nuevo equipo y consideró que el delantero “va a colaborar mucho para que todos también puedan destacar”. EFE