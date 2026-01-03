El Brighton de Diego Gómez corta su racha adversa sin conocer de la victoria

El francés Rutter capitalizó el dominio del equipo que tuvo desde el vamos al canterano de Libertad, con un derechazo cruzado y potente a los 29 minutos. Aquel tanto inicial fue el premio a la insistencia ofensiva de un Brighton que controló el ritmo del partido. En el amanecer del complemento, el sueco Ayari sentenció el marcador tras una jugada colectiva que liquidó las esperanzas del conjunto rival. La efectividad en ataque y la solidez defensiva fueron los pilares fundamentales para asegurar estos tres puntos vitales en casa.

Por su parte, el Burnley continúa su caída libre en la clasificación y se hunde peligrosamente en la zona de descenso. El equipo visitante arrastra una racha negativa de once compromisos sin victorias, obteniendo solo dos puntos de los últimos 33. Pese al oscuro panorama, el cuadro de los “Clarets” todavía respira, situándose a seis unidades de los puestos de salvación. La crisis de resultados empieza a comprometer seriamente su permanencia en la máxima categoría del fútbol inglés tras esta derrota.

El Nottingham Forest es el equipo que delimita actualmente la frontera de la permanencia que el Burnley intenta alcanzar desesperadamente. La falta de contundencia y respuestas tácticas en el campo de juego agrava la planificación deportiva de la institución visitante. Mientras el Brighton de Diego Gómez mira hacia la zona alta, su rival de turno batalla por no perder la categoría. El contraste entre ambos clubes quedó evidenciado en un trámite donde el equipo del paraguayo fue superior de inicio.