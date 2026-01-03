El portero brasileño John Victor, lesionado en la rodilla y entre lágrimas

El cancerbero falló con una mala salida, aprovechada por John McGinn para anotar el 3-1, y se echó la mano después a su rodilla izquierda.

Se tiró al suelo, fue atendido por los servicios médicos del Nottingham Forest y evidenció su preocupación, incluso se secó las lágrimas tanto sobre el terreno de juego como cuando enfiló el camino del vestuario.

Su salida del campo fue por su propio pie, pero cojeando, al lado de los médicos del club, a la espera de las pruebas médicas que determinen el alcance exacto de la lesión.

John Victor fue reemplazado en el minuto 78 por Matz Sels.

