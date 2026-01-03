Javi Galán debuta en Osasuna y Sancet y Adama Boiro titulares en el Athletic

El técnico italiano Alessio Lisci del cuadro navarro opta por el habitual once, con Rosier, Herrando y Galán acompañando a Catena en la defensa. Budimir espera prolongar su buen momento tras el doblete al Alavés.
Por su parte, Ernesto Valverde mete a los once mejores futbolistas que tiene, sin un Jesús Areso que no saldrá de inicio ante sus ex. Sancet y Adama Boiro son titulares y Berenguer empieza en el banquillo.
Osasuna jugará de inicio con Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.
Mientras el Athletic formará en El Sadar con Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy