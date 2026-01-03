Javi Galán debuta en Osasuna y Sancet y Adama Boiro titulares en el Athletic

Pamplona, 3 ene (EFE).- Osasuna recibe al Athletic Club en partido de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports con un once de gala en el que Javi Galán, recién llegado procedente del Atlético de Madrid, debuta como jugador rojillo ante unos 'leones' que salen con todo ante de la Supercopa, con Oihan Sancet y Adama Boiro en el once.