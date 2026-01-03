Fútbol Internacional
03 de enero de 2026 - 11:20

Javi Galán debuta en Osasuna y Sancet y Adama Boiro titulares en el Athletic

Pamplona, 3 ene (EFE).- Osasuna recibe al Athletic Club en partido de la decimoctava jornada de LaLiga EA Sports con un once de gala en el que Javi Galán, recién llegado procedente del Atlético de Madrid, debuta como jugador rojillo ante unos 'leones' que salen con todo ante de la Supercopa, con Oihan Sancet y Adama Boiro en el once.

Por EFE

El técnico italiano Alessio Lisci del cuadro navarro opta por el habitual once, con Rosier, Herrando y Galán acompañando a Catena en la defensa. Budimir espera prolongar su buen momento tras el doblete al Alavés.

Por su parte, Ernesto Valverde mete a los once mejores futbolistas que tiene, sin un Jesús Areso que no saldrá de inicio ante sus ex. Sancet y Adama Boiro son titulares y Berenguer empieza en el banquillo.

Osasuna jugará de inicio con Sergio Herrera; Rosier, Catena, Herrando, Javi Galán; Moncayola, Torró, Aimar; Rubén García, Budimir y Víctor Muñoz.

Mientras el Athletic formará en El Sadar con Unai Simón; Gorosabel, Vivián, Paredes, Adama; Jauregizar, Galarreta; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Guruzeta.

