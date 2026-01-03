Marathón y Olimpia inician lucha por título en Honduras en duelo de técnicos extranjeros

El partido de ida se jugará en el Estadio Olímpico Metropolitano de San Pedro Sula, donde el Marathón, dirigido por el argentino Pablo Lavallén, ejercerá de anfitrión ante el Olimpia, en una serie que supone la decimotercera final entre ambos clubes.

Las estadísticas favorecen a los “leones” del Olimpia, que han salido victoriosos en nueve de los doce enfrentamientos previos entre ambos equipos.

Marathón, conocido como el ‘Monstruo’, llegó a esta final tras liderar con solvencia su grupo en la fase de triangulares, en la que superó al Olancho y al Platense.

Con una victoria decisiva en la última jornada de esa ronda, el equipo de Lavallén ratificó su buen momento futbolístico y se consolidó como aspirante a romper la hegemonía del Olimpia.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El club sampedrano, único de la liga con estadio propio -el Yankel Rosenthal- con capacidad para 5.000 espectadores, es tercero en afición y cuarto en número de títulos, y dedicará la final a su presidente, Orison Amaya, fallecido a inicios de diciembre tras sufrir un infarto.

Por su parte, Olimpia, primer clasificado en la fase regular y el equipo más popular de Honduras, selló su boleto a la final tras dominar su grupo en las triangulares, dejando en el camino al Motagua, su vecino y eterno rival, y al Real España.

El equipo de Espinel mostró su jerarquía al terminar invicto en esta ronda decisiva, asegurando la oportunidad de defender su corona.

Desde la fundación de la Liga Profesional en 1965, el cuadro capitalino ha acumulado 39 trofeos y ahora busca alcanzar la histórica cifra de 40 copas.

La final del Apertura hondureño se decidirá en partido de vuelta el próximo día 7 en el Estadio José de la Paz Herrera de Tegucigalpa, donde el Olimpia cerrará la llave como local.

El Marathón y el Olimpia, junto al Real España y al Motagua, dirigidos por el costarricense Jeaustin Campos y el español Javier López, respectivamente, son considerados los cuatro mejores equipos del fútbol hondureño.

Unos 1.500 policías formarán parte del dispositivo de seguridad diseñado por las autoridades hondureñas para el partido entre Marathón y Olimpia.