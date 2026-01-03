Necesidad compartida, objetivos contrapuestos

Debuta en el banquillo levantinista el portugués Luís Castro, quien sustituye en el cargo al técnico del filial, Álvaro del Moral, que junto a Vicente Iborra dirigió al Levante los cuatro últimos partidos tras la destitución de Julián Calero; y que llega con la difícil encomienda de sacar al equipo del 'farolillo rojo' en el que está.

Undécimos en la clasificación tras el empate entre Rayo y Getafe, los pupilos del argentino Matías Almeyda, quien no estará en el banquillo por sanción, se presentan ante los suyos en 2026 tras cerrar 2025 con una derrota en el Bernabéu de sabor agridulce por el juego desplegado por los sevillistas en fases del partido y por las expulsiones del técnico y del central brasileño Marcao Teixeira.

Almeyda tratará ante el colista de dar continuidad a su apuesta por una defensa de cinco para la que recupera a uno de sus baluartes, el veterano central César Azpilicueta, el principal puntal de la zaga sevillista, aunque no ha tenido continuidad por varias dolencias musculares.

Junto a Azpilicueta, otra de las bazas del 'Pelado' será la experiencia del chileno Alexis Sánchez en un ataque con muchas bajas y en el que la competitividad del internacional andino será otra de las cartas decisivas a jugar por el técnico argentino para ir a por los tres puntos.

No podrá disponer el argentino con el extremo suizo Rubén Vargas, en la recta final de la recuperación de una lesión muscular que sufrió ante el Espanyol; el chileno Gabriel Suazo, con una lesión en el sóleo de la pierna izquierda de la que ha recaído en el primer entrenamiento de esta semana; y Alfon González, con otra dolencia muscular; además de los nigerianos Akor Adams y Chidera Ejuke, que se encuentran con la selección de su país en la Copa de África.

Con estas bazas, el Sevilla apostará por el orden defensivo como base ante las urgencias levantinistas y como clave en un sistema para evitar las lagunas de concentración que tan caras le han salido en este presente ejercicio, en el que los pupilos de Almeyda aspiran, con sumas de tres, aspirar a puestos de mayor tranquilidad y aspiración que las de alejar fantasmas.

Para este partido, el Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) ha suspendido la sanción de clausura parcial del Sánchez-Pizjuán por el lanzamiento de objetos desde la grada de ‘Gol Norte’ en el derbi contra el Betis disputado el pasado 25 de noviembre.

El Levante, por su parte, se encomienda al efecto revulsivo que puede tener la llegada a su banquillo con un contrato hasta 2027 del técnico Luis Castro, aunque el luso apenas ha podido estar con la plantilla cinco días antes de empezar a competir y aún no ha recibido ningún refuerzo.

Para este encuentro contará con las bajas de Etta Eyong, que está en la Copa África, de los lesionados Roger Brugué, Unai Elgezabal y Koyalipou, de Álex Primo por enfermedad y del sancionado Manu Sánchez.

Además, Víctor García se encuentra pendiente de conocer el resultados de las pruebas médicas tras retirarse del entrenamiento del viernes con molestias.

El tándem que formaron Álvaro Del Moral y Vicente Iborra no pudo finalmente darle la vuelta a la dinámica en la que había entrado el equipo en los últimos encuentros con Julián Calero, aunque al menos bajo su mando el equipo cerró 2025 tras sumar un punto contra la Real Sociedad.

No obstante, Castro se hace cargo de un equipo que es colista de la Liga con 10 puntos en 16 jornadas y que lleva ocho jornadas seguidas sin ganar. De hecho, de los 24 últimos puntos en juego, el Levante solo ha conseguido dos.

La última vez que el equipo valenciano se llevó los tres puntos de un partido fue el 4 de octubre cuando se impuso por 0-2 en el campo del Oviedo.

Castro tiene fama de ser un entrenador ofensivo cuyos equipos pelean por la posesión pero falta por ver cómo adaptar esa idea al Levante y a la Primera División española, en la que nunca ha dirigido hasta ahora.

Sevilla: Vlachodimos, Juanlu, Carmona, Azpilicueta, Gudelj, Oso; Sow, Mendy, Agoumé, Alexis Sánchez e Isaac Romero o Peque.

Levante: Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín; Víctor García u Oriol Rey, Pablo Martínez, Vencedor, Arriaga, Carlos Álvarez; e Iván Romero.

Árbitro: Iosu Galech (Comité Navarro)

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.