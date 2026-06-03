Botulismo: muere paciente bajo sospecha y cuatro siguen en tratamiento

El Instituto de Previsión Social (IPS) confirmó esta tarde el deceso de un paciente hospitalizado por sospecha de botulismo. Se trata de un hombre de 30 años que ingresó a la Unidad de Reanimación Adultos del Hospital Central el pasado 24 de mayo.

Según el último reporte del seguro social, la causa oficial de su muerte aún no ha sido determinada. El sistema sanitario permanece a la espera de los resultados laboratoriales definitivos que confirmen la relación con la toxina botulínica, que depende del Laboratorio Central del Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

El informe del IPS también detalla la situación de salud de otras cuatro personas, todas con confirmación de botulismo. La aparición de estos casos ha generado una alerta sanitaria de gran magnitud, ya que Paraguay no registraba reportes de esta enfermedad desde hace aproximadamente tres décadas.

La bacteria Clostridium botulinum produce una de las toxinas más potentes conocidas, afectando gravemente el sistema neuromuscular y provocando síntomas como visión doble, parálisis descendente y dificultades para respirar, lo que lleva al pacientes a requerir asistencia mecánica respiratoria.

Dinavisa realizó clausuras preventivas

Tras confirmarse el vínculo epidemiológico entre los afectados y el consumo de alimentos en puntos de venta específicos, la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria (Dinavisa) procedió a la suspensión preventiva de cinco puestos comerciales que coinciden en participar de la feria Agroshopping en Asunción.

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Estos puestos relacionados con la comercialización de los productos sospechosos son: Azucena, Conejo de Piel de Cordero, El Chimi de Juancho, Locos por el Sándwich y Pickles El Gringo.

El hombre fallecido no habría estado en contacto con ninguno de estos puestos ni en la feria de la cual habitualmente participan.

Las autoridades han aclarado que estas clausuras son una medida de carácter precautorio para evitar nuevos riesgos mientras avanza la investigación, y no constituyen una sanción definitiva. Las investigaciones continúan para identificar con precisión si el brote se originó en salsas, carnes desmechadas u otros preparados gastronómicos.

Recomendaciones sanitarias

El Ministerio de Salud recuerda a la población evitar el consumo de alimentos con envases abombados, mal cerrados o con aspecto anormal, especialmente en productos de elaboración artesanal o casera como enlatados, conservas, aceites y mieles, que son los medios donde la bacteria suele desarrollarse.

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Los síntomas suelen aparecer entre 12 y 36 horas después de la ingesta del alimento contaminado, aunque en algunos casos pueden manifestarse varios días después. Desde Salud Pública resaltan que esta enfermedad no se transmite de persona a persona.

Reporte completo de casos de botulismo en IPS