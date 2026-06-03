El primero en abandonar La Huerta de Libertad

El primero en marcharse de La Huerta de Libertad es el cordillerano Hugo Javier Martínez, de 26 años y que juega en la Primera del Guma desde el 2018.

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El “Chori”, natural de Santa Elena y que se inició en el 5 de Octubre de la Liga del Yhaguy, se va con una gran cantidad de medallas alcanzadas con el club del capitalino barrio Las Mercedes.

El volante registra seis títulos de Liga, dos Copa Paraguay y una Supercopa Paraguay, con 149 presentaciones entre Liga y certámenes internacionales, entre Libertadores y Sudamericana.

Martínez tenía seis meses más de contrato y llegó a un pleno acuerdo de rescisión con la directiva que encabeza el Dr. Rubén Di Tore Aquino.

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Huguito registra dos presentaciones con la selección nacional, en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Otros futbolistas que estarían de salida son Iván “Súper” Ramírez y Marcelo Fernández, aunque con seguridad, la cantidad de bajas será mayor.