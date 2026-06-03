Libertad
03 de junio de 2026 a la - 16:57

El primero en abandonar La Huerta de Libertad

Hugo Javier Martinez Cantero, nacido el 27 de abril de 2000.
Hugo Javier Martinez Cantero, nacido el 27 de abril de 2000.Libertad

Libertad inicia la reestructuración de su plantel, ahora a cargo del Nelson Haedo Valdez en la dirección técnica, con la salida de un futbolista formado en la casa. El más ganador del fútbol paraguayo del siglo XXI demostró una opaca imagen en el primer semestre.

Por ABC Color

El primero en marcharse de La Huerta de Libertad es el cordillerano Hugo Javier Martínez, de 26 años y que juega en la Primera del Guma desde el 2018.

Lea más: “Vitamina” Sánchez para rato en Olimpia

El “Chori”, natural de Santa Elena y que se inició en el 5 de Octubre de la Liga del Yhaguy, se va con una gran cantidad de medallas alcanzadas con el club del capitalino barrio Las Mercedes.

El volante registra seis títulos de Liga, dos Copa Paraguay y una Supercopa Paraguay, con 149 presentaciones entre Liga y certámenes internacionales, entre Libertadores y Sudamericana.

Martínez tenía seis meses más de contrato y llegó a un pleno acuerdo de rescisión con la directiva que encabeza el Dr. Rubén Di Tore Aquino.

Huguito registra dos presentaciones con la selección nacional, en las Eliminatorias para el Mundial Qatar 2022.

Otros futbolistas que estarían de salida son Iván “Súper” Ramírez y Marcelo Fernández, aunque con seguridad, la cantidad de bajas será mayor.