Fallece conocido empresario luego de que un motociclista lo atropelle a él y a su esposa

Un fatal accidente de tránsito se registró el lunes en la intersección de la avenida Mariscal López y la calle Ceferino Vega Gaona de Asunción.

Emilio Gabriel Zaracho Sánchez, de 26 años, quien manejaba su motocicleta de la marca Kenton, modelo Shark 200 de color gris, atropelló a los dos peatones que cruzaban la importante vía.

Los peatones afectados fueron identificados como Eligio César Kriskovich de 61 años y Carolina Beatriz Simon de Kriskovich de 59 años. Eligio, más conocido como “Kelo”, es un reconocido empresario, consultor y conferencista de amplia trayectoria en el país.

Ambos quedaron con severas heridas tras ser atropellados por el motociclista. Eligio, debido a las heridas, falleció el martes a la mañana, según confirmó el comisario Livio Brizuela, de la Comisaría 11 de Asunción.

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Fiscal liberó a motociclista

Según indica el informe policial, los agentes de la Comisaría 11 se constituyeron en el lugar tras una llamada de auxilio al sistema 911.

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En el lugar Zaracho les manifestó que al ver a los peatones, no logró frenar ni disminuir la velocidad de su motocicleta, por lo que perdió el equilibrio y embistió con su moto a los dos transeúntes que cruzaban la franja peatonal.

El caso quedó a cargo del fiscal Juan Marcelo García de Zuñiga, de la Unidad Penal N° 3, fiscalía Barrial 2, quien dispuso que se le practique la prueba de alcotest al conductor, la cual arrojó el resultado de 0.000 mg/L, por lo que ordenó la libertad del motociclista y la incautación del vehículo.