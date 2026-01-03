Ñíguez se pierde el inicio de la temporada del Flamengo

Flamengo informó en un comunicado que su departamento médico, que seguía desde hace varias semanas los problemas del futbolista Saúl Ñíguez en el talón, optó finalmente por la cirugía, por considerarla mínimamente invasiva y más efectiva que el tratamiento convencional.

Lea más: Brighton corta su racha adversa

El mediocampista, exjugador de Atlético Madrid, Sevilla y Chelsea, “venía quejándose desde hacía tres meses de dolores e incomodidad”, explicó el campeón brasileño en su comunicado.

Los médicos le diagnosticaron Síndrome de Haglund, que es una protuberancia ósea en la parte posterior del hueso del talón que causa irritación y dolor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De acuerdo con versiones de prensa, la cirugía será realizada en España, en donde Ñíguez está de vacaciones, por el médico neerlandés Niek van Dijk, señalado como una referencia mundial en el asunto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Flamengo se abstuvo de informar cuánto tiempo demorará la recuperación del centrocampista español de 31 años, que está en las filas del conjunto rojinegro desde julio pasado y tiene contrato hasta 2028, pero lo más probable es que se pierda el estadual Carioca y los primeros partidos del Campeonato Brasileño.

Algunos especialistas calculan que la recuperación puede durar entre dos y tres meses. Pese a disputar la posición con grandes figuras como los uruguayos Giorgian de Arrascaeta y Nicolás de La Cruz y el colombiano Jorge Carrascal, Ñíguez consiguió una rápida adaptación en el equipo dirigido por el técnico Filipe Luís, su excompañero en el Atlético Madrid.

En un semestre con el Flamengo disputó 24 partidos del Brasileirão, la Copa Brasil, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes, de los que 15 comenzando como titular. Hasta ahora no cuenta con ningún gol en el conjunto carioca pero acumula dos asistencias. EFE