Nuevo año, mismas obligaciones para Xabi Alonso

El Real Madrid necesitaba un respiro para resetear. Con una plaga de lesiones que no tiene fin, arrancando 2026 con la ausencia de su gran referente goleador, Mbappé, con las dudas por despejar de Dean Huijsen y Dani Carvajal, y las bajas de Éder Militao y Trent Alexander-Arnold, los triunfos ligueros ante Alavés y Sevilla más Talavera en la Copa del Rey, dieron tiempo a Xabi Alonso pero no lograron despejar las dudas.

La ausencia de un patrón de juego, la falta de un partido redondo y contundente, la endeblez del bloque para estar sometido por un rival de cualquier nivel e incluso categoría en fases de sus encuentros, demandaban un parón. La dependencia de las paradas de Courtois y los goles de Mbappé que, en su deseo de igualar un récord goleador de Cristiano Ronaldo, realizó un esfuerzo jugando partidos en los que pudo descansar, ya con molestias.

Acabó igualando los 59 goles en un año natural del astro portugués pero Xabi Alonso, que no puso freno entre el deseo del jugador y su necesidad personal, ahora sufre las consecuencias. Un esguince de rodilla deja fuera de combate al líder del Real Madrid. Como ocurrió en su llegada al banquillo madridista, en el Mundial de Clubes, debe buscar nuevas variantes.

Sin Endrick, cedido al Olympique de Lyon cuando podía tener minutos, solamente dispone en la plantilla de Gonzalo García como 9 puro. Fue la opción en Estados Unidos que aprovechó el canterano para ganarse una plaza en la primera plantilla y dar el salto tan complejo para cualquier jugador formado en la casa blanca. Sin Brahim, en la Copa África, otra variante sería modificar la posición de un Rodrygo 'resucitado', situando al brasileño por dentro para dar entrada a Franco Mastantuono tras una pérdida de protagonismo alarmante desde su pubalgia.

Hasta el día del partido no hará pública su convocatoria Xabi Alonso, pendiente de Dani Carvajal, recuperado dos meses después de la artroscopia a la que se sometió en la rodilla operada que le tuvo gran parte del curso pasado fuera, y, sobre todo, de Dean Huijsen. Unas molestias le impidieron ejercitarse en la víspera y a cuatro días de la semifinal de la Supercopa ante el Atlético de Madrid, nada invita a forzar. Raúl Asencio sería titular como pareja de Antonio Rüdiger y el regreso tras sanción de Álvaro Carreras en el carril izquierdo. Siguen de baja Éder Militao y Trent Alexander-Arnold.

Sin Mbappé, autor de 29 de los 52 goles del Real Madrid este curso, Xabi Alonso necesita que uno de sus jugadores de un paso al frente en la faceta goleadora. Los focos apuntan a Vinícius, silbado en su último partido de 2025 por su afición en el Bernabéu, inmerso en una racha de 14 encuentros consecutivos sin marcar.

Por su parte, el Betis del chileno Manuel Pellegrini se presenta en el Santiago Bernabéu tras su holgada y solvente goleada al Getafe (4-0) que lo dejó sexto con 28 puntos, a cinco del Espanyol y siete del Villarreal, objetivos ligueros a alcanzar de los del chileno Manuel Pellegrini desde el comienzo de su particular cuesta de enero.

No es el Bernabéu escenario cuyos puntos se pueden contar en cálculos de pretemporada, aunque Pellegrini no renuncia a nada y, para ello, jugará sus cartas ante las eventuales debilidades que pudieran presentar los de Xabi Alonso con las habituales bazas del control, la presión y la posesión.

No hay ausencias sobrevenidas y el chileno, que además no pone excusas y pone lo que tiene, podría poner en liza el mismo once que le ganó al Getafe, aunque cuenta con fondo de armario para componer, desde la misma idea, un once que le dispute de tú a tú los tres puntos al Real Madrid con el aval de las tres únicas derrotas cosechadas en Liga.

Sólo no estarán los marroquíes Ez Abde y Sofyan Amrabat, en la Copa de África, y el capitán Isco Alarcón, convaleciente de la artroscopia que se le practicó el pasado 29 de diciembre para someterse a una limpieza articular en el cartílago de su tobillo derecho tras su desafortunado choque con Amrabat en el duelo de Liga Europa ante el Utrecht.

Como opciones al once del partido ante el Getafe, sin cambiar el dibujo, cabrían fundamentalmente las del central Diego Llorente, recuperado de su lesión muscular, y las del centrocampista argentino Giovani Lo Celso, en busca de su mejor versión como futbolista diferencial en la mediapunta en ausencia de Isco.

En todo caso, Pellegrini pondrá en liza un once reconocible en nombres, dibujo e intensidad en busca de los resquicios que pueda dejar o le puedan abrir al Real Madrid en busca de puntos de prestigio que consoliden las opciones europeas y las incrementen a expensas de eventuales pinchazos de sus predecesores en la tabla.

Real Madrid: Courtois; Fede Valverde, Raúl Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouaméni, Camavinga o Güler, Bellingham; Rodrygo, Vinícius y Gonzalo.

Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Bartra, Natan, Ricardo; Deossa, Marc Roca; Antony, Fornals, Aitor Ruibal; y Cucho Hernández.

Árbitro: Alejandro Hernández Hernández (Comité de Las Palmas).