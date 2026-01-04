0-2. Darwin y Marcos Leonardo ponen al Al Hilal en el liderato, del que sale Cristiano

Cambio de orden en la clasificación saudí en la duodécima jornada. Dos tropiezos seguidos del Al Nassr, que llevaba diez victorias consecutivas, han dejado al equipo de Cristiano sin el primer lugar de la tabla.

Pero el momento del Al Hilal ha encontrado su premio. Sumó contra el Damac la novena victoria del tirón en la Liga de Arabia Saudí; diecisiete entre todas las competiciones.

El Al Nass empató frente el Al Ettifaq y después perdió contra el Al Ahli. Cinco puntos perdidos que le han costado el liderato al que asciende el Al Hilal que dirige el italiano Simone Inzaghi que encarriló a la media hora cuando el uruguayo Darwin Núñez aprovechó un pase desde la izquierda del serbio Sergej Milinkovic Savic para batir por primera vez al brasileño Kewin.

El segundo fue al inicio de la segunda mitad, en el minuto 53, en una buena jugada entre Malcom y Darwin Núñez que culminó con un disparo que repelió el meta Kewin. Atento Marcos Leonardo, recogió el rechace y marcó el segundo gol del Al Hilal.

El cuadro de Inzaghi es ahora el primero en la clasificación, con un punto de ventaja sobre el Al Nassr.