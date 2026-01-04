Fútbol Internacional
04 de enero de 2026 - 09:15

Alexis, delantero titular contra un Levante que alinea en punta a dos exsevillistas

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2407

Sevilla (España), 4 ene (EFE).- El chileno Alexis Sánchez será el delantero titular del Sevilla contra el Levante en partido de la decimoctava jornada de la Liga española, ya que el técnico argentino Matías Almeyda lo ha preferido a Isaac Romero, que ha tenido gripe durante la semana, mientras que el debutante entrenador portugués Luis Castro alinea en punta a los exsevillistas Carlos Álvarez e Iván Romero.

Por EFE

Con respecto al once que cerró 2025 con una derrota en el Santiago Bernabéu, Almeyda incluye a Peque en detrimento del mencionado Isaac e introduce dos cambios obligados en la defensa, ya que los canteranos Kike Salas y Oso suplirán al sancionado Marcao y al lesionado Gabriel Suazo.

Luis Castro, por su parte, implementa en su primera alineación tras cambios con respecto al once que el interino Álvaro del Moral puso contra la Real Sociedad: Pampín suple a Manu Sánchez en el lateral derecho y Kareem Tunde e Iker Losada rodearán a Carlos Álvarez en la línea de tres medias puntas.

El Sevilla formará de inicio con Odysseas, Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso, Agoumé, Mendy, Sow, Peque y Alexis; el Levante opondrá a Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín; Arriaga, Vencedor; Tunde, Carlos Álvarez, Losada; e Iván Romero.