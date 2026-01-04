Alexis, delantero titular contra un Levante que alinea en punta a dos exsevillistas

Con respecto al once que cerró 2025 con una derrota en el Santiago Bernabéu, Almeyda incluye a Peque en detrimento del mencionado Isaac e introduce dos cambios obligados en la defensa, ya que los canteranos Kike Salas y Oso suplirán al sancionado Marcao y al lesionado Gabriel Suazo.

Luis Castro, por su parte, implementa en su primera alineación tras cambios con respecto al once que el interino Álvaro del Moral puso contra la Real Sociedad: Pampín suple a Manu Sánchez en el lateral derecho y Kareem Tunde e Iker Losada rodearán a Carlos Álvarez en la línea de tres medias puntas.

El Sevilla formará de inicio con Odysseas, Juanlu, Carmona, Kike Salas, Gudelj, Oso, Agoumé, Mendy, Sow, Peque y Alexis; el Levante opondrá a Ryan; Toljan, Moreno, Dela, Pampín; Arriaga, Vencedor; Tunde, Carlos Álvarez, Losada; e Iván Romero.