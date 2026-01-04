El Athletic (24 puntos) firma la segunda peor primera vuelta de diez campañas de Valverde

El peor balance del conjunto bilbaíno en la 'era Valverde', repartida en tres etapas, fueron los 19 puntos que sumó en el ecuador de la campaña 2024-15, en la que, como en la actual, el Athletic disputó también la Liga de Campeones.

En la segunda vuelta, sin embargo, el equipo rojiblanco completó un balance de 36 puntos que son el mejor registro en ese tramo del campeonato de la serie histórica del Athletic en esas tres fases del técnico de Viandar de la Vera (2003-2005, 2013-2017 y 2022-2026).

Respecto al curso 2024-25, el conjunto bilbaíno ha empeorado notablemente sus cifras reduciendo en un tercio su botín de puntos.

Hace un año el Athletic tenía un balance al ecuador del torneo de 10 victorias, 6 empates y solo 3 derrotas, con 29 goles a favor y 17 en contra, que doce meses más tarde es de 7 triunfos, 3 empates y 8 derrotas, dos más que en toda la campaña anterior.

Respecto al balance de goles el equipo de Valverde ha bajado su cifra de 29 a 17 tantos a favor y ha incrementado de 17 a 22 el de los encajados.

A nivel individual los cinco principales futbolistas de ataque del Athletic -Sancet (7), Guruzeta (5), Iñaki Williams (4), Berenguer (4) y Nico Williams (1)- sumaban 21 goles a mitad de la temporada 2024-25.

Una cantidad que, a pesar de la mejoría de Nico (3), ha quedado reducida este año a 9 por la pobre aportación goleadora de Sancet (1), Guruzeta (2), Berenguer (2) e Iñaki (1). El pequeño de los Williams y Robert Navarro, autor también de tres goles, han sido los más acertados de cara a la portería rival en la primera vuelta.

Puntuación del Athletic en la primera vuelta con Ernesto Valverde en el banquillo:

